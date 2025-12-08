El enojo de todo MasterChef Celebrity con el "Turco" Husaín: qué pasó
El participante tuvo una actitud que no gustó nada y fue cuestionado por el jurado y sus compañeros.
Este domingo se emitió un nuevo programa de MasterChef Celebrity (Telefe), donde los famosos tuvieron que superar otro desafío. Sin embargo, no todo fue amor y paz, ya que el Turco Husaín hizo enojar a todos sus compañeros y fue cuestionado por el jurado.
En esta oportunidad, los participantes debían hacer paté casero con confitura de frutos rojos, cebollas encurtidas, ensalada verde y unos grisines de aceite de oliva y yogurt. Ante esto, el Turco se burló de sus compañeros diciéndoles mal las cantidades de la receta. "La competencia empieza hoy con el Turco", sentenció Evangelina Anderson.
A la hora de presentar los platos y que el jurado tenga que dar su opinión, el primero en pasar al frente fue el exfutbolista. Tras probar el plato, Damián Betular afirmó que es "una caricia al paladar" y que es "glorioso" el agregado que le hizo al paté de tamizarlo.
En segundo lugar, Marixa Balli llevó su preparación y reveló que su compañero no había compartido el detalle que había que tamizar el paté con el resto de los participantes. "Si lo hubieras tamizado hubiese sido extraordinario, lamento que tus compañeros no hayan compartido esa información", sentenció Betular.
A medida que fueron pasando los famosos para su devolución, el problema era el mismo, lo que desató algunos cruces picantes. "El Turco se lo guardó para él", sentenció Eugenia Tobal luego de su devolución y Wanda Nara expresó: "Arreglá tus cuentas con el Turco, yo creo que te debe una".
Momi Giardina también se quejó y el Turco quiso defenderse afirmando que le avisó a Evangelina Anderson y a ella, aunque las dos negaron que fuese cierto.
Cuando llegó el turno de Maxi López, el jurado preguntó: "¿Este paté está tamizado? A la vista se nota que no, pero era obvio que tenía que preguntar". Entonces el Turco expresó frente a las cámaras que se ganó muchos enemigos esta noche.
La última en sumar su queja fue Evangelina Anderson. "Yo lo iba a tamizar, pregunté y me dijeron que no", comentó. A lo que Wanda afirmó "Esa es la peor de las traiciones".
