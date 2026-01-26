MasterChef Celebrity: quiénes quedaron para la gala de eliminación

En esta instancia de última chance, el desafío fue tan técnico como arriesgado: la naranja debía ser la gran protagonista de cada plato. Lejos de tratarse de un simple complemento, el cítrico tenía que integrarse de manera armónica a las preparaciones, resaltando sabores y demostrando creatividad, algo que Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular evaluaron con lupa y no dieron margen de error, por lo que la presión para los famosos fue aún mayor.