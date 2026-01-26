MasterChef Celebrity: quiénes quedaron para la gala de eliminación
Los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío y solo uno aseguró su lugar en la próxima semana.
Este domingo, la tensión volvió a apoderarse de las cocinas de MasterChef Celebrity en una gala de última chance que no dio respiro. Con el delantal negro en juego y la presión al máximo, los participantes se enfrentaron a una prueba decisiva que podía marcar un antes y un después en su recorrido dentro del reality más visto de la televisión.
En esta instancia de última chance, el desafío fue tan técnico como arriesgado: la naranja debía ser la gran protagonista de cada plato. Lejos de tratarse de un simple complemento, el cítrico tenía que integrarse de manera armónica a las preparaciones, resaltando sabores y demostrando creatividad, algo que Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular evaluaron con lupa y no dieron margen de error, por lo que la presión para los famosos fue aún mayor.
Cada participante sabía que un error mínimo podía costarle caro y que solo los platos más logrados lograrían esquivar el temido delantal negro, símbolo directo de eliminación. En ese clima, las cocinas se llenaron de aromas intensos, apuros de último momento y decisiones jugadas.
Tras la degustación del jurado, el veredicto dejó a varios nombres importantes en zona crítica. Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Esther Goris, Ian Lucas y Evangelina Anderson no lograron convencer con sus propuestas y quedaron marcados para disputar la eliminación. A ellos se sumó Chino Leunis, a pesar de haber presentado el segundo mejor plato de la noche.
En contraste, Marixa Balli fue la gran protagonista de la gala. Con una preparación que combinó técnica, sabor y personalidad, logró conquistar por completo al jurado y aseguró su continuidad en la competencia. Su paso firme le permitió avanzar a la próxima semana, mientras el resto deberá enfrentarse a una eliminación que promete ser una de las más intensas de la temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario