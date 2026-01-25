A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y quién va a gala de eliminación
Los participantes con delantal gris harán lo posible por conquistar al jurado y asegurarse una semana más de competencia.
La competencia en MasterChef Celebrity volvió a subir la temperatura con una gala cargada de nervios y decisiones clave. Una prueba exigente dejó a varios famosos en la cuerda floja y el jurado no dudó en marcar a quienes no lograron estar a la altura, entregándoles el delantal gris que los deja en situación de riesgo dentro del certamen.
Esa determinación los obliga a regresar a la cocina este domingo para disputar la temida gala de última oportunidad. Allí deberán dar lo mejor de sí frente a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, con un único objetivo: destacarse, revertir la impresión negativa y asegurarse la permanencia una semana más en el reality culinario.
En esta instancia decisiva, quienes volverán a encender las hornallas para defender su continuidad son Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking, Ian Lucas, Esther Goris, Evangelina Anderson, Marixa Balli y Chino Leunis. Todos quedaron comprometidos tras una jornada en la que sus preparaciones no lograron convencer al exigente jurado, que remarcó errores técnicos y falta de precisión en los platos.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes siguen en carrera en MasterChef Celebrity
- Maxi López (quien regresó de Suiza tras el nacimiento de su hijo Lando).
- Evangelina Anderson
- La Joaqui
- Marixa Balli
- "Cachete" Sierra
- Chino Leunis
- Andy Chango
- Miguel Ángel Rodríguez
- Susana Roccasalvo
- Ian Lucas
- La Reini
- Claudio "El Turco" Husaín
- Rusherking (fue el primer ganador del repechaje el domingo pasado).
- Esther Goris (reingresó en la gala del regreso de este lunes).
- Emilia Attias (se quedó con el último cupo de regreso).
