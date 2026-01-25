A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y quién va a gala de eliminación

La competencia en MasterChef Celebrity volvió a subir la temperatura con una gala cargada de nervios y decisiones clave. Una prueba exigente dejó a varios famosos en la cuerda floja y el jurado no dudó en marcar a quienes no lograron estar a la altura, entregándoles el delantal gris que los deja en situación de riesgo dentro del certamen.