La llamativa reacción de Germán Martitegui a las críticas de Mauro Icardi a MasterChef: "Le encanta..."

mauro icardi

Frente a ese escenario, quien salió a opinar fue Germán Martitegui, uno de los jurados más filosos del programa, que no dudó en responderle a Icardi luego de que asegurara que el reality “gira en torno a Wanda”. “Bueno... es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora”, lanzó el chef.