La llamativa reacción de Germán Martitegui a las críticas de Mauro Icardi a MasterChef: "Le encanta..."
El cocinero se mostró sorprendido por la actitud del delantero frente al programa y aseguró que le resulta “rarísimo”, sobre todo porque antes “era fan”.
El conflicto mediático que rodea a la llamada “novela turca” volvió a escalar tras una nueva reacción de Mauro Icardi contra Wanda Nara. El futbolista negó que exista un vínculo cordial entre ellos y, en medio de sus descargos, apuntó también contra el reality MasterChef, al que rebautizó irónicamente como MasterCHINA.
Desde sus redes sociales, el delantero del Galatasaray acusó a su ex de mencionar de manera reiterada a su actual pareja en el ciclo que conduce por Telefe. “Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen de la China Suárez caracterizada como la Virgen María.
Frente a ese escenario, quien salió a opinar fue Germán Martitegui, uno de los jurados más filosos del programa, que no dudó en responderle a Icardi luego de que asegurara que el reality “gira en torno a Wanda”. “Bueno... es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora”, lanzó el chef.
Además, el cocinero cuestionó el tono del futbolista y recordó su vínculo previo con el ciclo: "No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta".
Por último, Martitegui expresó su desconcierto ante el cambio de postura del jugador respecto al reality: “Me parece rarísimo. Estaba chocho de la vida, era fan y lo miraba de antes, no sé, me parece raro”.
