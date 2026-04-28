Elena Rose encara su gira latinoamericana y se acerca a su debut en Argentina
La artista presentará su álbum “Bendito Verano” el 7 de mayo en Buenos Aires, en un show íntimo que marca un momento clave en su carrera.
A pocas semanas de su llegada al país, Elena Rose se prepara para iniciar una gira por Latinoamérica que la llevará por distintas ciudades antes de desembarcar en Buenos Aires. La artista venezolana, una de las voces más destacadas del pop actual, vive un presente de crecimiento sostenido y proyección internacional.
El tour comenzó el 16 de abril y tendrá como uno de sus puntos más esperados su primera presentación en Argentina. La cita será el 7 de mayo en C Art Media, donde ofrecerá un show pensado para conectar de manera directa con el público.
En ese escenario, la cantante interpretará las canciones de “Bendito Verano”, su álbum debut, en una propuesta que combina cercanía, emoción y un mensaje introspectivo. El espectáculo busca invitar a los espectadores a dejar atrás etapas difíciles y reconectar con una energía más luminosa, donde la música funciona como refugio.
Además de su faceta como intérprete, Elena Rose se consolidó como una compositora clave dentro de la industria. Ha participado en la creación de éxitos para artistas de alcance global como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez y Christina Aguilera, entre otros.
Desde su debut como solista en 2020, también ha colaborado con figuras como Sebastián Yatra, Morat, Danny Ocean, Tini Stoessel, Boza y Yung Miko, ampliando su alcance dentro de la escena latina.
Su impacto también se refleja en los reconocimientos obtenidos: fue nominada en múltiples oportunidades a los Latin GRAMMY, con 4 menciones en 2025 y 3 en 2024, además de 6 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 y una nominación a los TikTok Awards como Artista del Año.
“Bendito Verano” significó un punto de quiebre en su carrera, superando los 100 millones de reproducciones en Spotify y posicionándose en rankings internacionales como los de Rolling Stone. Incluso fue invitada por Ed Sheeran a compartir escenario en Ciudad de México, reforzando su proyección global.
Su show en Buenos Aires no solo marcará su debut en el país, sino que también representará la llegada de una artista en pleno ascenso, con una propuesta sensible y auténtica que conecta con una nueva generación de oyentes.
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