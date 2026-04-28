Elena Rose encara su gira latinoamericana y se acerca a su debut en Argentina

Desde su debut como solista en 2020, también ha colaborado con figuras como Sebastián Yatra, Morat, Danny Ocean, Tini Stoessel, Boza y Yung Miko, ampliando su alcance dentro de la escena latina.

Su impacto también se refleja en los reconocimientos obtenidos: fue nominada en múltiples oportunidades a los Latin GRAMMY, con 4 menciones en 2025 y 3 en 2024, además de 6 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 y una nominación a los TikTok Awards como Artista del Año.

“Bendito Verano” significó un punto de quiebre en su carrera, superando los 100 millones de reproducciones en Spotify y posicionándose en rankings internacionales como los de Rolling Stone. Incluso fue invitada por Ed Sheeran a compartir escenario en Ciudad de México, reforzando su proyección global.

Su show en Buenos Aires no solo marcará su debut en el país, sino que también representará la llegada de una artista en pleno ascenso, con una propuesta sensible y auténtica que conecta con una nueva generación de oyentes.