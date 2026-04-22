Yanina Latorre anunció la vuelta de MasterChef Celebrity: cuándo y quién conducirá

El futuro de la grilla de Telefe empieza a tomar forma de cara a los próximos meses. Este martes 21 de abril, Yanina Latorre dio detalles sobre lo que se viene una vez que finalice Gran Hermano Generación Dorada y adelantó que el canal ya trabaja en una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con la intención de sumar a dos ex figuras del reality.