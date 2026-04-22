Yanina Latorre anunció la vuelta de MasterChef Celebrity: cuándo y quién conducirá
Durante su programa Sálvese quien Pueda, la conductora dejó entrever que dos figuras surgidas de Gran Hermano se sumarian al certámen.
El futuro de la grilla de Telefe empieza a tomar forma de cara a los próximos meses. Este martes 21 de abril, Yanina Latorre dio detalles sobre lo que se viene una vez que finalice Gran Hermano Generación Dorada y adelantó que el canal ya trabaja en una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con la intención de sumar a dos ex figuras del reality.
¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la vuelta de MasterChef?
"Ni bien termina de grabar la película que está haciendo en Uruguay, empieza a grabar MasterChef", expresó la conductora en Sálvese quien pueda. En esa misma línea, amplió: "Si arranca ahora, el formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene".
En cuanto a la conducción, Latorre aseguró que Wanda Nara seguiría al frente del ciclo gastronómico, mientras que Verónica Lozano tendría otro desafío dentro del canal. "No está cerrado del todo porque no se sabe qué puede pasar con el canal, con el rating, qué garpa y qué no", cerró la ex angelita.
¿Quiénes participarían de MasterChef?
Por otro lado, también trascendió que desde la producción de Telefe ya comenzaron a barajar nombres para integrar el certamen. En ese contexto, dos ex participantes de Gran Hermano aparecen en carpeta como posibles incorporaciones.
Se trata de Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar, quienes habrían recibido propuestas para sumarse al reality culinario. De todos modos, ambas figuras aún analizan la oferta, especialmente por la exigencia y la extensa carga horaria que implican las grabaciones de MasterChef.
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