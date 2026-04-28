“Es un homenaje a mí misma”: Leire Martínez presenta su nueva etapa y llega a Buenos Aires

Un disco íntimo y autobiográfico

Su nuevo material, Historias de aquella niña, refleja una etapa profundamente personal. Leire no duda en definir el nivel de exposición emocional que hay en el proyecto: “Te diría que 80-20, 80 biográfico, por no decirte más”.

Si bien reconoce la colaboración de otros artistas, deja en claro que la esencia es propia: “Como ha intervenido gente externa… también hay de ellos en el disco. Pero la esencia es puramente mía”.

El álbum nace como una necesidad interna más que como una búsqueda estética: “El álbum es como un homenaje a mí misma. Yo necesité exteriorizar muchas cosas y validar determinadas emociones”.

Y profundiza: “También necesité recordarme a mí misma cosas que había dejado de decirme… desde aprender a decirte te quiero a ti mismo”.

Leire entrevista

Una frase que marcó su camino

A lo largo de su carrera, Leire se sostuvo en una idea clave que le quedó grabada antes de su paso por Factor X: “Un amigo me dijo que volviese como volviese… que volviera Leire”.

Esa frase se convirtió en una guía: “Para mí eso ha sido como una premisa importante a lo largo de mi vida”.

Incluso hoy, con el reconocimiento y el recorrido que construyó, mantiene esa perspectiva: “No importa la notoriedad de lo que yo haga… soy una persona como tú, como cualquiera”.

Y concluye: “Soy una más, ya está”.

Leire entrevista

El desafío de cantar sus propias canciones

Uno de los puntos más sensibles de esta nueva etapa fue volver a interpretar canciones que marcaron su historia con La Oreja de Van Gogh. Sobre eso, fue sincera: “Al principio sí que había un poco de sensación de intrusa”.

Sin embargo, con el tiempo logró reconciliarse con ese lugar: “ He tenido que hacer un ejercicio conmigo misma de legitimarme. Porque son mis canciones también”.

Hoy, ya más segura, lo vive desde otro lugar: “A día de hoy lo que hago es disfrutar. Y espero que la gente disfrute conmigo”.

Un show para conectar

De cara a su presentación en Buenos Aires, Leire anticipa un espectáculo cargado de energía y emoción: “Yo creo que lo que le va a sorprender es la energía que se genera en los shows”.

Y cierra con una promesa para quienes la vean por primera vez: “Hay una energía positiva, de disfrute… nos lo pasamos muy bien en el escenario y eso llega. La gente va a conectar con muchas emociones”.

Con una carrera consolidada y un presente que la encuentra más auténtica que nunca, Leire Martínez inicia un nuevo capítulo sin perder de vista lo esencial: seguir siendo ella misma.