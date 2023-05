MasterChef: el emotivo adiós a Estefanía y la bronca de Juan Francisco contra Rodolfo

estefania

Estefanía preparó “tiradito de pulpo con vinagreta de cítricos” y “pulpo grillado con papines”. A pesar de que había varios aciertos en lo que presentó, los especialistas le criticaron varios puntos como la acidez extrema, la cocción excesiva del pulpo y la textura de una salsa de ají amarillo.

Finalmente, luego de anunciar que Delfi debía abandonar las cocinas más famosas del país, Donato De Santis solo tuvo elogios para ella. “Tenés un espíritu contagioso, quizás criticado, pero yo lo valoro mucho. Sos una persona que tiene una elevada personalidad. Te gusta ser así, te felicitamos y te vamos a extrañar”, le dijo.

A su turno, Damián Betular se mostró conmovido por la situación y dijo algunas palabras en sintonía con su colega: “Me cuesta mucho despedirte, no pensaba que te ibas a ir hoy. Tenés mucha hospitalidad, empatía, te manejás con una educación ante nosotros y ante tus compañeros que te hace ser única”.

Por su parte, Germán Martitegui: “Empezamos con algunos encontronazos, yo no terminé de entenderte hasta después de verte muchas veces. Ahora entiendo que esa alegría permanente y todas las cosas positivas que transmitís son una especie de defensa porque sos una persona muy sensible. Tenés talento para los sabores, tenés que seguir”.

“Yo con vos me quedará con la mirada de tus compañeros, casi todos con lágrimas en los ojos. Todos los que te conocimos, te queremos un montón. Gracias por ser tan auténtica. ¡Nunca dudes de vos! Nosotros no tenemos dudas de que sos una gran persona”, dijo Wanda Nara como cierre de la devolución y Estefanía no hizo más que emocionarse fundirse en un abrazo con la conductora.