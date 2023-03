La cruda historia de una participante de MasterChef: "De chica pasé mucha hambre"

image.png

Consultada por De Santis por su pasión, reveló su cruda historia: "De chica pasé mucha hambre, entonces creo que viene por ahí que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia", confesó.

Y continuó: "Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta y amo comer".

Belén le preparó a los chefs un pollo al verdeo, pero a Betular mucho no le gustó: "Entiendo que hay un montón de nervios y un montón de cosas en juego pero el plato es el que define, y para mí es un no".

belen masterchef.mp4

Mientras tanto, Donato y Germán le dieron un si. "Está bastante bien, hay cosas para mejorar. Tenés mucho cariño. La papa estaba muy rica. Te salió muy generoso y muy honesto el plato. Este premio es con un sí", le confirmó De Santis.

"Yo no voy a hablar del plato, a mí me parece que vos te merecés esta oportunidad y me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí", sentenció Martitegui.