Telefe prepara un rol inesperado para Ian Lucas: "Lo empieza a grabar en un par de meses"

De concretarse esta nueva versión, el ciclo volvería a apostar por una fórmula que ya demostró su éxito en la pantalla: chicos cocinando bajo presión, creatividad en cada plato y una competencia que combina diversión con disciplina culinaria.

Por qué renunció Ian Lucas a Por el Mundo con Marley

A pesar de las especulaciones iniciales que suelen rodear a este tipo de salidas abruptas en medio de un evento de semejante magnitud, la panelista aclaró que no se trató de un conflicto interno de último momento, sino de una decisión vinculada estrictamente a su agenda profesional y que ya estaba conversada con la producción.

“Se va a Turquía por trabajo”, informó taxativamente Pía Shaw, agregando que la interrupción del viaje “ya estaba pautada desde antes” de subir al avión rumbo a la cita mundialista. El influencer priorizó otros compromisos comerciales y proyectos personales vinculados a sus plataformas que le requerían instalarse de forma inmediata en territorio euroasiático.

Momi Giardina y Vicky Xipolitakis, forman parte del esquema de reemplazos para acompañar a Marley.