Telefe prepara un rol inesperado para Ian Lucas: "Lo empieza a grabar en un par de meses"
Yanina Latorre contó que Ian Lucas tendría su propio programa en Telefe luego de consagrarse ganador del reality de cocina.
Ian Lucas estaría muy cerca de dar un salto importante dentro de la televisión. Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el influencer tendría todo encaminado para debutar con su propio programa en Telefe, una oportunidad que el canal le habría prometido tras su participación en MasterChef Celebrity.
La conductora dio la primicia en vivo y sorprendió con los detalles del proyecto: “Tengo una primicia. A Ian le van a dar un programa en Telefe. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes, porque ahora se iba a Turquía a hacer un evento”, explicó al aire.
En el mismo programa, cuando le consultaron por el formato, Yanina dejó entrever que estaría orientado al perfil del joven influencer y anticipó su llegada a un horario central. “Va a estar al aire en el prime time”, aseguró.
Además, sumó más información sobre la grilla del canal y los proyectos en marcha: “Después de Gran Hermano, va a estar Wanda Nara con MasterChef. Se viene Masterchef Kids con Ian”, agregó. Y cerró: “Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Y ahora, al mismo tiempo que graba Wanda, va a grabar él. Están viendo si lo dejan para el año que viene o lo sacan directamente atrás de MasterChef, de Wanda Nara”.
Como antecedente, la primera edición de MasterChef Junior en Argentina se estrenó el 21 de julio de 2015, con la conducción de Mariano Peluffo, marcando el debut local del reality infantil de cocina.
De concretarse esta nueva versión, el ciclo volvería a apostar por una fórmula que ya demostró su éxito en la pantalla: chicos cocinando bajo presión, creatividad en cada plato y una competencia que combina diversión con disciplina culinaria.
Por qué renunció Ian Lucas a Por el Mundo con Marley
A pesar de las especulaciones iniciales que suelen rodear a este tipo de salidas abruptas en medio de un evento de semejante magnitud, la panelista aclaró que no se trató de un conflicto interno de último momento, sino de una decisión vinculada estrictamente a su agenda profesional y que ya estaba conversada con la producción.
“Se va a Turquía por trabajo”, informó taxativamente Pía Shaw, agregando que la interrupción del viaje “ya estaba pautada desde antes” de subir al avión rumbo a la cita mundialista. El influencer priorizó otros compromisos comerciales y proyectos personales vinculados a sus plataformas que le requerían instalarse de forma inmediata en territorio euroasiático.
Momi Giardina y Vicky Xipolitakis, forman parte del esquema de reemplazos para acompañar a Marley.
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