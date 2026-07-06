Todos los detalles sobre el nuevo MasterCheff Kids: cuándo empezaría
Mientras continúan los preparativos, la producción trabaja en el armado del casting y la definición del jurado.
Telefe ya puso en marcha el regreso de MasterChef Kids y comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre una de las apuestas más importantes del canal para los próximos meses. Después de varios años de ausencia, el formato infantil volverá a la pantalla con novedades tanto en la conducción como en la producción, aunque todavía quedan algunos aspectos por confirmar.
Según trascendió en programas de espectáculos, el canal ya habría definido quién estará al frente del reality y evalúa dos posibles fechas para su estreno, dependiendo del calendario de emisiones de MasterChef Celebrity.
Cuándo se estrena MasterChef Kids Argentina: las fechas posibles y las sorpresas de la producción
De acuerdo con la información que comenzó a circular en las últimas horas, Ian Lucas sería el conductor elegido para la nueva edición de MasterChef Kids Argentina. El influencer asumiría este desafío luego de su salida de Por el Mundo, en una apuesta de Telefe por captar al público infantil y juvenil.
Las grabaciones comenzarían en las próximas semanas aprovechando que el estudio ya está montado para las emisiones actuales de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara. Esto permitiría que ambos ciclos se filmen prácticamente en simultáneo.
En cuanto al estreno, existen dos escenarios que analiza la producción:
- Lanzarlo inmediatamente después de la finalización de MasterChef Celebrity, para mantener el bloque gastronómico en el horario central.
- Grabar toda la temporada durante este año y reservar su estreno para 2027.
Por el momento, Telefe no confirmó oficialmente ninguna de las dos alternativas.
Otro de los grandes interrogantes sigue siendo el jurado. Hasta ahora no trascendió si regresarán algunos de los chefs históricos del formato o si el programa apostará por una renovación completa. Tampoco se anunciaron los participantes que integrarán la competencia infantil.
La franquicia infantil ya tuvo una experiencia en Argentina con MasterChef Junior, emitido en 2015 bajo la conducción de Mariano Peluffo, y logró una buena recepción entre el público. Diez años después, el formato busca volver actualizado y aprovechando el éxito que la marca MasterChef mantiene en la televisión argentina.
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