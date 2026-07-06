Todos los detalles sobre el nuevo MasterCheff Kids: cuándo empezaría

Lanzarlo inmediatamente después de la finalización de MasterChef Celebrity , para mantener el bloque gastronómico en el horario central.

, para mantener el bloque gastronómico en el horario central. Grabar toda la temporada durante este año y reservar su estreno para 2027.

Por el momento, Telefe no confirmó oficialmente ninguna de las dos alternativas.

Otro de los grandes interrogantes sigue siendo el jurado. Hasta ahora no trascendió si regresarán algunos de los chefs históricos del formato o si el programa apostará por una renovación completa. Tampoco se anunciaron los participantes que integrarán la competencia infantil.

La franquicia infantil ya tuvo una experiencia en Argentina con MasterChef Junior, emitido en 2015 bajo la conducción de Mariano Peluffo, y logró una buena recepción entre el público. Diez años después, el formato busca volver actualizado y aprovechando el éxito que la marca MasterChef mantiene en la televisión argentina.