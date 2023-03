MasterChef: quiénes ganaron las primeras medallas de plata y dorada

Luego de probar, Donato de Santis opinó: "Hay un rico aroma y un mordisco interesante, suave, en la berenjena y el baba ganush. Conociendo el gusto árabe, es lejano. Pero es una buena muestra de sabor".

image.png

Cuestionando la poca convicción al defender su plato, Germán Martitegui igualmente felicitó al participante: "Está muy rico. El sabor de la berenjena está, el ahumado está. La carne y la cebolla acompañan. El limón le queda perfecto".

"No era que no te tenía fe a vos, pero vi cómo picabas la carne y pensé que no llegabas a presentar. Lograste que todas las texturas y cocciones estén muy bien. Felicitaciones", indicó Damián Betular.

rodrigo medalla plata masterchef.mp4

Por otro lado, la penitenciaria presentó ante el jurado un budín de zanahoria y naranja con ganache de chocolate luego de que la consigna sea un plato libre con la inclusión de la fruta que les tocó como máscara para ir al mercado.

Betular comenzó con la devolución y sorprendió a la participante: "En la pastelería hay una combinación de chocolate y naranja que no falla y la tenés que hacer mal para destrozarla... lo cual no te pasó".

image.png

Y agregó: "Hay un muy buen balance de sabor. El budín está húmedo, que es importante, y la ganache está rica. Cuando decís 'uy, qué pesado todo', aparecen los gajos y los cuadraditos de mango. Es una caricia al paladar este plato".

En tanto, Donato de Santis indicó: "Es tan placentero lo que tengo en mi boca ahora. Está muy bien logrado, pero tenés que jugar mejor en el plato de presentación con lo chiquito", Y Martitegui sumó: "Estamos empezando a ver una Candelaria que no habíamos visto".

Tanto Candelaria como Rodrigo tendrán beneficios durante la semana que viene en la competencia por haber obtenido medallas.

candelaria medalla dorada masterchef.mp4