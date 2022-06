El fallido intento de Matías Defederico por ver a sus hijas en el Día del Padre

En la charla, el ex jugador le pide si se pueden encontrar en una heladería ya que por la restricción perimetral, que tiene por la denuncia de violencia de género, "no podía ingresar" al barrio privado donde viven sus hijas.

"No hay problema que las vengas a buscar hasta la puerta de la casa", le aclara la mamá de la bailarina, quien le comparte la resolución judicial y le explica que ella no puede llevar a las nenas hasta el punto de encuentro dado que no maneja. Estas idas y vueltas hicieron que Defederico no pueda ver a sus hijas, aunque no quedó claro por qué.