Tres datos de Matías Mayer, el actor argentino que es todo terreno

3 datos que quizás no sabías de Matías Mayer:

1. Los inicios de Matías Mayer:

Desde muy joven comenzó a tener interés por la actuación, el canto y el baile. Por eso se ha formado en grandes academias como la de Julio Bocca y realizó seminarios de teatro musical en Nueva York. Pero, su primera incursión profesional con la industria audiovisual se dio en 2004 cuando tuvo su participación como parte del coro del show The End de Pink Floyd en el Luna Park. A partir de allí fue cuando comenzó una carrera imparable aunque, el mayor reconocimiento llegó con "Casi Normales", la obra teatral que se estrenó en 2012, duró hasta 2015 y en la que él interpretó a Gabriel.

Por esta producción, que fue una de las primeras que protagonizó, recibió nominaciones a los premios ACE, Hugo, Trinidad Guevara y fue galardonado con un premio Florencio Sánchez en la categoría Revelación masculina. Esto le abrió paso a lo que siguió después: el reconocimiento televisivo y un carrera llena de protagónicos.

2. La aparición televisiva más reconocida de Matías Mayer:

A pesar de que poco a poco fue incursionando frente a la pantalla, el mayor reconocimiento de Mayer a nivel televisivo fue en "Historia de un Clan", la serie de Telefé. En esta producción interpretó a Federico Olsen, un jugador de rugby y quien se convierte en la primera víctima del clan Puccio. Este personaje lo llevó a ser nominado como revelación masculina a los Premios Tato. Tras este papel fue parte de distintas producciones hasta que llegó un nuevo personaje para marcarlo: Gallo en "Argentina, tierra de amor y venganza".

matias mayer en atav Matías Mayer en ATAV. Foto: (@matiasmayer)

3. La faceta no actoral de Matías Mayer:

Pero, lo cierto es que más allá de sus dotes actorales, Matías también tiene dos carreras por fuera. Esto se debe a que, en un principio, nunca imaginó que podría vivir de la actuación y, por eso, decidió formarse académicamente. Al mismo tiempo que cursaba sus talleres, estudió Administración de Empresas en la Universidad di Tella. Los estudios universitarios le coincidieron con el estreno de "Casi Normales", pero aún así pudo compatibilizar todo y logró recibirse en este rubro aunque nunca ejerció.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBy0cVyCn5p5%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyaaEUvyv9tfpOBNDtQfI6XMAtZBaNN0HY4G7gw32ZBXgMMKd1ZBcDdl8ZCcYYZCsmcQIpwubc5ODaQZABtBb2J192ow3rwP9TsZAqkUlPoDAAUWuD4dFBZAxjfTFZBKZBw5zHcKgeTDVPUQLVNFYJmX0Cst2hhoXTMGRC9nsDCb6EBwZDZD View this post on Instagram A post shared by Matias (@matiasmayer)

Aunque, por si esto fuera poco, también está estudiando Astrología, carrera de la que por el momento no se ha recibido. Eso sí, hay que destacar que él mismo llegó a confesar que, de no haber sido actor, hubiese sido psicólogo por lo que no sorprendería que próximamente se sumerja en estos estudios. Pero, lo cierto es que con la carrera frente a las cámaras, incluyendo a su victoria como mejor actor de serie dramática en los Cóndor a las series 2023, es improbable verlo decirle adiós a este mundo que no sólo lo apasiona, sino que además lo hace con tanto talento.