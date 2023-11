Exnovia de Matthew Perry reveló que el actor recayó en las drogas poco antes de morir

Matthew Perry

La ex modelo tuvo una breve relación con Perry, según dijo, en 2006 cuando se conocieron en una reunión de Alcohólicos Anónimos. A este grupo, el intérprete de Chandler asistía cada vez que intentaba limpiarse. Es por eso que, la joven que declaró ante The Sun detalla que, tras ver esta faceta de la estrella de "Friends" puede asegurar su recaída.

"Las cosas no cuadran”, dijo. La realidad es que el hallazgo del cuerpo de Perry se dio pocas horas después de que él participe en una competencia deportiva, pero en su hogar no se encontraron ni sustancias ni nada que amerite creer sobre una recaída, a excepción de los medicamentos con receta. Ante esto Edwards especificó: "Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo".

matthew perry 1.jpg Foto: Direct/The Grosby Group.

Asimismo, en sus declaraciones, la ex novia de Matthew aseguró que el actor dejó pistas en su última publicación de Instagram al llamarse “Mattman” y mostrarse dentro de su jacuzzi. “Eso que escribió sobre Mattman no fue algo que dijo cuando estaba sobrio. Mattman salía del armario cuando no estaba sobrio y se sentía algo invencible”, destacó.

Después de esto, manifestó: "Yo estaba presente cuando él se estaba drogando, aunque yo no me estaba drogando con él. Cuando le decía que tal vez debería enfriarse un poco con las drogas, él decía: ‘No, soy Mattman´". Kayti aseguró, en el reportaje, tener mucha conexión con Matthew pese a haberse separado ya que continuaron con una gran amistad y en 2011 ella trabajó como su asistente.