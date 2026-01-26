Mauro Dalessio habló sin filtros sobre su salud mental y el peso de las críticas tras Gran Hermano

Sin embargo, aclaró que ese “fondo” no tuvo que ver con lo material ni con rupturas afectivas. “No tocás fondo económicamente o porque me peleé con mi novia, con mis amigos. Vos solo, desde tu cabeza, te replanteás un montón de cosas”, explicó.

Dalessio reconoció que cuenta con un entorno sólido que lo acompaña, lo que vuelve aún más compleja la culpa por sentirse mal. “Tengo la suerte de que tengo una novia que me re banca, tengo mis amigos de toda la vida, mi familia bien. Tengo hasta esa suerte, que no digo nada a nadie, puedo dormir súper tranquilo, pero justamente por eso lo sufro más”, confesó.

En un pasaje especialmente sincero, resumió esa contradicción interna: “Yo digo ‘ché, boludo, tenés todo bien, tenés hasta capacidad y no lo podés ver, y la pasás mal’”.

Finalmente, Mauro contó que decidió volver a pedir ayuda profesional para atravesar este proceso. “Por eso, bueno, volví al psicólogo. Me cayó un montón y más”, concluyó, dejando un mensaje que visibiliza una problemática frecuente pero muchas veces silenciada, incluso entre quienes parecen tenerlo todo.