Mauro Icardi contraataca: las serias acusaciones contra Yanina Latorre y la amenaza de "hundirla"

En este sentido, sumó: "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada CORNUDA", volviendo a tildar de esa manera a la conductora, por la infidelidad de su esposo en el pasado.