Fuerte descargo de Yanina Latorre contra Mauro Icardi en vivo: "La llevabas a un hotel..."

Sin bajar el tono, agregó nuevas críticas sobre su carrera deportiva y su vida pública. "¿Por qué no le pagás la prepaga? ¿Por qué no te buscás un laburo digno? ¿No te da vergüenza que todos los jugadores están concentrados, están en la Selección y los que no, están de vacaciones en familia? Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y desciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen. De verdad, sos digno de lástima. Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí, en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda o puteando a tus abogadas porque son mis amigas, podrías estar buscando un laburo", sostuvo.

Finalmente, la conductora recordó el escándalo que involucró al futbolista con la China Suárez y lo utilizó como cierre de su descargo. "Y a los jugadores como vos, generalmente, no les va bien en el fútbol porque son indeseables, porque sos un nabo. Acordate que cuando la cagaste a Wanda con la China, que es hoy quien es tu mujer, que le pagabas viajes a París, para cagar a Wanda, que se ve que ella era la culpable de que la cagues, pues lo que me estás diciendo a mí, porque me comí un cuerno de mi marido, que es un problema mío, de algo que no hice. ¿Se entiende? ¿Vos qué hacías? La llevabas a un hotel, la llevabas a París y cuando Wanda se entera le pediste perdón, le regalaste tus propiedades, dejaste de ir a entrenar. No conozco un jugador, uno, que haya faltado un entrenamiento y no haya concentrado en el París Saint Germain, en la Champions League, porque se había peleado con la mujer porque se ganchó a la China Suárez", disparó.

Para cerrar, Yanina sintetizó su postura con una última frase dirigida al futbolista. "Acá lo divertido es el Wanda Gate, no el Mauro Gate, fijate que se llama Wanda Gate, vos sos el ex marido de Wanda", sentenció.