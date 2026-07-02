Fuerte descargo de Yanina Latorre contra Mauro Icardi en vivo: "La llevabas a un hotel..."
Luego del cruce en redes donde el jugador de Galatasaray la atacó, Yanina Latorre respondió con un duro y extenso descargo.
El enfrentamiento mediático entre Yanina Latorre y Mauro Icardi volvió a escalar tras un nuevo intercambio en redes sociales que derivó en un fuerte descargo televisivo. Todo comenzó cuando el futbolista publicó una imagen de la conductora vestida de payaso y acompañada del insulto "cornuda", lo que motivó una extensa respuesta en vivo en Sálvese quien pueda,donde Latorre repasó distintos episodios vinculados al delantero y su entorno.
Sin rodeos, Yanina comenzó cuestionando la reiteración del mismo insulto por parte de Icardi en cada enfrentamiento mediático. "Es la segunda vez que me tratás de cornuda. El otro día, Maurito, nos peleamos con la China, que yo creo que el que escribieras vos, pues tenés un tema, y siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
A partir de allí, la conductora profundizó en su descargo y apuntó contra el entorno personal del futbolista, recordando su histórica relación con Maxi López y cuestionando su conducta dentro del ambiente del fútbol. "No te quiere ningún jugador. Tenías un amigo que era Maxi López, te daba de comer en la casa, te recibían los fines de semana, te daba mate, ¿y qué hiciste? Te garch... a la mujer, te casaste con la mujer. Te tatuaste a los hijos de Maxi López, los obligaste a decirles papá, y Wanda cuenta que vos no dejabas a ella hablar con Maxi para que vea a los hijos. A Maxi López le costó como 15 años volver a tener un muy buen vínculo con los hijos", lanzó.
En el mismo tono, continuó ampliando sus críticas y mencionó episodios vinculados a Wanda Nara y otros conflictos mediáticos. "Pero tenés karma, papi, porque ¿qué te hizo Wanda? Se garchó a tu amigo Keita, al jugador, y te lo metió en tu casa. Y vos como un boludo veías los videítos, lo guardabas, eras cornudo consciente y la perdonabas. Después te cagó con L-Gante. ¿Y qué hacías? Le rogabas que le querías chupar la hamburguesa, que lo deje L-Gante y venga. Yo, digna amor, perdoné un cuerno. No hice papelones, no subí chats, no me chupa la hamburguesa Diego, no le debo guita a nadie, siempre mantuve a mis hijos, siempre cuidé a mi familia, nunca expuse a mis hijos, siempre todo lo traté puertas adentro menos los que se enteraron y no me la agarré con nadie. Porque explícame lo terrible de ser cornuda. Otra, ¿se puede ser tan nabo y tan vil de salir a cazar y matar animalitos, grabarlo y mostrarlo?", continuó.
Más adelante, Yanina también apuntó contra aspectos personales del delantero, como su relación familiar y su presente profesional. "¿No te avergüenza matar animalitos indefensos? Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda. Tengo una mamá vieja que se llama Dora, que la asisto, la cuido, la acompaño, la mantengo y me ocupo de su salud. Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauro Icardi? Ya que estás al pedo. En lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchuda o de cornuda, ¿por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?", remarcó.
Sin bajar el tono, agregó nuevas críticas sobre su carrera deportiva y su vida pública. "¿Por qué no le pagás la prepaga? ¿Por qué no te buscás un laburo digno? ¿No te da vergüenza que todos los jugadores están concentrados, están en la Selección y los que no, están de vacaciones en familia? Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y desciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen. De verdad, sos digno de lástima. Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí, en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda o puteando a tus abogadas porque son mis amigas, podrías estar buscando un laburo", sostuvo.
Finalmente, la conductora recordó el escándalo que involucró al futbolista con la China Suárez y lo utilizó como cierre de su descargo. "Y a los jugadores como vos, generalmente, no les va bien en el fútbol porque son indeseables, porque sos un nabo. Acordate que cuando la cagaste a Wanda con la China, que es hoy quien es tu mujer, que le pagabas viajes a París, para cagar a Wanda, que se ve que ella era la culpable de que la cagues, pues lo que me estás diciendo a mí, porque me comí un cuerno de mi marido, que es un problema mío, de algo que no hice. ¿Se entiende? ¿Vos qué hacías? La llevabas a un hotel, la llevabas a París y cuando Wanda se entera le pediste perdón, le regalaste tus propiedades, dejaste de ir a entrenar. No conozco un jugador, uno, que haya faltado un entrenamiento y no haya concentrado en el París Saint Germain, en la Champions League, porque se había peleado con la mujer porque se ganchó a la China Suárez", disparó.
Para cerrar, Yanina sintetizó su postura con una última frase dirigida al futbolista. "Acá lo divertido es el Wanda Gate, no el Mauro Gate, fijate que se llama Wanda Gate, vos sos el ex marido de Wanda", sentenció.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario