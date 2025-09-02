HBO Max estrena "Nueve Auras", el documental que celebra los 25 años de "Nueve Reinas"

Dirigido por Mariano Frigerio, cuenta con entrevistas de grandes talentos de ambas películas, las cuales están actualmente disponibles en HBO Max. Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice participan de NUEVE AURAS rememorando escenas emblemáticas y compartiendo anécdotas del rodaje de uno de los films nacionales más icónicos y que hoy, a 25 años de su estreno, sigue más vigente que nunca en la cultura argentina.

nueve auras

NUEVE AURAS reconstruye la historia personal y mirada de Bielinsky sobre el cine a través de testimonios de familiares, amigos y actores como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, entre otros.

Esta nueva producción se presenta como una obra que honra la memoria y preserva el legado del cine nacional, y muy pronto estará disponible en HBO Max.