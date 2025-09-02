HBO Max estrena "Nueve Auras", el documental que celebra los 25 años de "Nueve Reinas"
El documental celebra la historia detrás de dos de las películas más emblemáticas del cine argentino “Nueve Reinas” y “El Aura”, y el camino de perseverancia de su creador, Fabián Bielinsky.
La filmografía de Fabián Bielinsky es un tesoro del cine argentino, un legado extraordinario que dejó una marca indeleble en la historia del séptimo arte. Su ópera prima, "Nueve Reinas", se convirtió de inmediato en un fenómeno cultural. Con un guion ingenioso y lleno de giros, la película no solo cautivó al público local, sino que se ganó el reconocimiento internacional, demostrando el poder de un thriller que navega entre la comedia, la estafa y un humor ácido. Es una obra maestra de la intriga que, aún hoy, sigue siendo un referente ineludible del género.
Tras el arrollador éxito de su primer film, Bielinsky reafirmó su genio con "El Aura". Alejándose del ritmo frenético para sumergirse en un thriller psicológico más sombrío y cerebral, esta película demostró la profunda versatilidad del director. Explorando temas como la memoria, la percepción y la moralidad, "El Aura" confirmó que Bielinsky no era un director de un solo éxito, sino un verdadero visionario con una voz cinematográfica única. Ambas películas, opuestas en su estilo pero unidas por una maestría narrativa, se convirtieron en un ícono del cine nacional que hoy se pueden ver en HBO Max.
Ahora, para conmemorar el 25° aniversario del estreno de "Nueve Reinas", HBO Max rinde homenaje a este legado con un proyecto muy especial. La plataforma anunció la llegada de "Nueve Auras", un documental que celebra la historia detrás de sus dos películas más emblemáticas. El film, que se estrenará muy pronto, explorará el camino de perseverancia de su creador, Fabián Bielinsky, ofreciendo una mirada íntima y reveladora sobre el hombre detrás de las obras que cambiaron para siempre el cine argentino.
Los detalles que debes conocer de "Nueve Auras", el documental que llega a HBO Max
"Nueve Auras" es un documental producido por UNTREF Media, que propone una relectura íntima y cinematográfica del legado de Fabián Bielinsky, creador de Nueve Reinas y El Aura.
Dirigido por Mariano Frigerio, cuenta con entrevistas de grandes talentos de ambas películas, las cuales están actualmente disponibles en HBO Max. Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice participan de NUEVE AURAS rememorando escenas emblemáticas y compartiendo anécdotas del rodaje de uno de los films nacionales más icónicos y que hoy, a 25 años de su estreno, sigue más vigente que nunca en la cultura argentina.
NUEVE AURAS reconstruye la historia personal y mirada de Bielinsky sobre el cine a través de testimonios de familiares, amigos y actores como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, entre otros.
Esta nueva producción se presenta como una obra que honra la memoria y preserva el legado del cine nacional, y muy pronto estará disponible en HBO Max.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario