Maxi López habló sin filtro de Mauro Icardi y lanzó una picante frase: "Merece un golpe"

“¿Por qué creo que se lo merecería? Porque cuando yo me estaba separando me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí“, afirmó.

Sin dudas, esto llamó la atención de todos, ya que Maxi López no se había referido a este tema de forma tan directa y siempre había evitado hacer declaraciones al respecto.