La furia de Mauro Icardi contra el Galatasaray tras los dichos de un dirigente del club: qué pasó
El futbolista reaccionó con furia tras los polémicos comentarios de un dirigente del club turco y exigió explicaciones al presidente.
El regreso de Mauro Icardi a Turquía luego de pasar unos días en Buenos Aires con sus hijas estuvo marcado por la controversia: un dirigente del Galatasaray realizó declaraciones que desataron la furia del futbolista y pusieron en tensión su relación con la dirigencia del club.
Según detalló Juan Etchegoyen, el enojo de Icardi se produjo después de que se filtraran los comentarios del integrante de la comisión directiva, que lo cuestionaron en medio de una reunión formal del Directorio. “Ustedes saben que de a poco la verdad va saliendo a la luz y que como te fui contando este año, las cosas entre Mauro Icardi y el Galatasaray no están bien, de hecho, un dirigente turco salió a criticarlo en plena reunión de Directorio y hay novedades al respecto”, explicó el conductor.
Etchegoyen agregó que el futbolista no tardó en reaccionar: “Lo que me cuentan en las últimas horas es que cuando Icardi volvió a entrenarse hace unos días después de su viaje por la Argentina puso el grito en el cielo y exigió explicaciones por esos dichos en su contra”. Según relató, el delantero se comunicó directamente con el presidente del club: “Me dicen que Maurito le escribió al presidente directamente cuando estando en Buenos Aires leyó lo que había dicho Turcan Bolayir, dirigente del conjunto turco y estaba muy enojado y fastidioso porque lo expuso este dirigente de la peor manera diciéndole que no estaba en su óptima condición física”.
Finalmente, la situación derivó en una reunión para aclarar el conflicto. “Mauro le escribió pidiéndole explicaciones y el presidente le dijo que cuando llegue a Turquía iban a tener una reunión que finalmente se dio en las últimas horas. No me precisan si fue físicamente en una oficina o por videollamada pero que la reunión existió y que el mandamás turco justificó al dirigente con algunas actitudes que Mauro había tenido en este último año y que deberá corregir”, señaló Etchegoyen.
