La furia de Mauro Icardi contra el Galatasaray tras los dichos de un dirigente del club: qué pasó

Etchegoyen agregó que el futbolista no tardó en reaccionar: “Lo que me cuentan en las últimas horas es que cuando Icardi volvió a entrenarse hace unos días después de su viaje por la Argentina puso el grito en el cielo y exigió explicaciones por esos dichos en su contra”. Según relató, el delantero se comunicó directamente con el presidente del club: “Me dicen que Maurito le escribió al presidente directamente cuando estando en Buenos Aires leyó lo que había dicho Turcan Bolayir, dirigente del conjunto turco y estaba muy enojado y fastidioso porque lo expuso este dirigente de la peor manera diciéndole que no estaba en su óptima condición física”.