Mauro Icardi vuelve al Chateau Libertador con Wanda Nara
El futbolista llega a Argentina el próximo 22 de diciembre para pasar Navidad con sus hijas. Cómo será su reencuentro con Wanda. Los detalles.
El próximo 22 de diciembre, Buenos Aires será el escenario de un reencuentro familiar cargado de condimentos legales y mediáticos. Mauro Icardi, el actual delantero del Galatasaray, tiene previsto aterrizar en suelo argentino con el objetivo de celebrar la Navidad junto a sus hijas. Esta visita no responde únicamente a un deseo personal, sino al cumplimiento de una orden emitida por el juez Adrián Hagopian, quien estableció las pautas para que las menores pasen las fiestas con su padre.
El punto de encuentro fijado por la justicia es el emblemático edificio Chateau Libertador, un lugar que ya fue testigo de situaciones límite entre el futbolista y su expareja, Wanda Nara. La expectativa entre los residentes y el entorno de la mediática es total, considerando los antecedentes ocurridos en marzo y junio de este mismo año. La resolución judicial es determinante al respecto: el rosarino debe retirar a las niñas directamente en el departamento donde residen con su madre. En caso de que el encuentro no se concrete en un lapso de treinta minutos, Icardi cuenta con la autorización legal para solicitar el auxilio de las fuerzas policiales.
La tensión en el edificio no es casual. Todavía permanece fresco el recuerdo del pasado 27 de junio, jornada en la que la policía debió intervenir de manera directa para retirar a las niñas del cuidado de Wanda y entregárselas al futbolista. En esta oportunidad, aunque la conductora intentó presentar un recurso para retener a sus hijas durante la Nochebuena, la justicia rechazó su pedido. Ante este escenario, la logística ya estaría organizada para que las pequeñas permanezcan con Icardi durante una semana.
Un factor determinante que facilitó este viaje fue la regularización de la situación financiera del jugador. Recientemente se confirmó que Icardi canceló una deuda de cuatro meses por cuota alimentaria, un movimiento clave que le garantiza la libertad de movimiento para entrar y salir de Argentina sin complicaciones legales, despejando una de sus mayores preocupaciones frente a sus compromisos con el club turco.
Mientras se define la dinámica familiar, el futuro profesional del delantero también genera debate. Aunque circularon versiones sobre una posible reducción salarial o su salida del Galatasaray, el propio Icardi calificó estos rumores como “inventos”. No obstante, la presencia de su representante en Milán alimentó las especulaciones sobre un posible traspaso al AC Milan, club que comparte estadio con el Inter, donde el atacante vivió su etapa más gloriosa.
Por otro lado, la organización de las fiestas también involucra a María Eugenia "La China" Suárez, quien debe coordinar el calendario con sus ex parejas, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Es pertinente recordar que el año pasado la actriz compartió la Navidad con el futbolista y sus hijas en un clima de aparente calma. Sin embargo, en aquel momento Wanda Nara lanzó una fuerte revelación al asegurar que Icardi no fue honesto con las menores, afirmando que les habría presentado a la China como una niñera y no como su pareja oficial. El regreso pactado de las nenas al departamento de su madre será el 27 de diciembre, ya que el jugador debe reincorporarse a los entrenamientos en Estambul a más tardar el día 28.
