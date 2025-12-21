Mauro Icardi vuelve al Chateau Libertador con Wanda Nara

Por otro lado, la organización de las fiestas también involucra a María Eugenia "La China" Suárez, quien debe coordinar el calendario con sus ex parejas, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Es pertinente recordar que el año pasado la actriz compartió la Navidad con el futbolista y sus hijas en un clima de aparente calma. Sin embargo, en aquel momento Wanda Nara lanzó una fuerte revelación al asegurar que Icardi no fue honesto con las menores, afirmando que les habría presentado a la China como una niñera y no como su pareja oficial. El regreso pactado de las nenas al departamento de su madre será el 27 de diciembre, ya que el jugador debe reincorporarse a los entrenamientos en Estambul a más tardar el día 28.