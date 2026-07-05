Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre y redobló la apuesta en las redes: "Chiruza"

Como cierre de su descargo, Icardi publicó un video de una antigua entrevista de Yanina Latorre. Antes de reproducir el fragmento, agregó la frase "Tres doritos después", en referencia al conocido meme, y dejó que el archivo hablara por sí solo. En las imágenes se escucha a la panelista afirmar: "No tengo pruebas", una declaración que el futbolista utilizó para reforzar su postura y cerrar, al menos por ahora, un nuevo capítulo de una disputa que sigue sumando acusaciones, respuestas y fuertes cruces públicos.