Mauro Icardi y Wanda Nara ya están divorciados: el fallo de la Justicia italiana que mostró el futbolista

El posteo de Mauro Icardi: "Hay motivos para brindar"

Los argumentos de la Justicia italiana sobre los reclamos de Wanda Nara

Entre las cuestiones analizadas durante el proceso, los jueces evaluaron si la empresaria había resignado oportunidades laborales o profesionales para dedicarse a su familia durante los años que estuvo casada con Icardi. Según los detalles que compartió el futbolista, la Justicia consideró que no se había demostrado un perjuicio en la carrera de Wanda como consecuencia de las responsabilidades familiares y la crianza de sus dos hijas.

Por el contrario, la resolución citada por el delantero sostiene que la exposición pública de la conductora aumentó durante su relación con el deportista, especialmente cuando él se desempeñaba como jugador y capitán del Inter de Milán. En esa misma línea, el tribunal habría tenido en cuenta que la actividad profesional de Wanda se desarrolló y amplió a lo largo del matrimonio, motivo por el cual no encontró acreditado un sacrificio laboral que justificara otorgarle una compensación económica.

Otro aspecto que Icardi remarcó fue el relacionado con los gastos judiciales. Según indicó, la sentencia establece que Wanda deberá reintegrarle dos tercios de las costas correspondientes al juicio de divorcio. Sin embargo, la resolución no significa que todos los conflictos económicos entre ambos hayan llegado a su fin.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi

El delantero explicó que todavía existe otro expediente en trámite ante la Justicia de Milán, vinculado con la transferencia de determinados inmuebles que, según sostiene, formaban parte de su patrimonio. En esa causa, Icardi busca que las operaciones sean declaradas nulas y que los bienes involucrados le sean restituidos.

Por el momento, ese procedimiento continúa abierto y no cuenta con una resolución definitiva.

Finalmente, el futbolista recordó que inició los trámites de divorcio en noviembre de 2024 y explicó que su decisión de llevar adelante el proceso en Italia estuvo relacionada, entre otros motivos, con la intención de que los reclamos económicos fueran evaluados por los tribunales de ese país.

Con la sentencia comunicada, Mauro Icardi celebró públicamente el cierre de su vínculo matrimonial con Wanda Nara y aseguró que esta resolución representa el comienzo de una nueva etapa en su vida, aunque todavía quedan cuestiones patrimoniales pendientes de definición judicial.