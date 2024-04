La millonaria máquina de estética que le regaló Mauro Icardi a Wanda Nara

"Me voy a meter en esta máquina, miren a la temperatura que está... Mauro compró está máquina", afirmó la empresaria. Ante esto, la pequeña destacó: "Es como una heladera, te tenes que poner esto mami”.

A su vez, en otra historia, Nara dijo: "No sé, ¿me quiere mantener joven o qué? La tenemos acá en el living de casa y en un ratito me voy a meter. ¡Que Dios me ayude!".