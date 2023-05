La nueva infidelidad de Icardi: se conocieron detalles de la noche que habría pasado con otra mujer

El futbolista y la joven de 23 años se habrían conocido vía redes sociales en octubre del año pasado. “En todo momento él me decía que estaba soltero, me decía ‘estoy solo’”, dijo Cande en el video que publicó en su perfil en las últimas horas para contar detalles del encuentro que tuvo con Mauro.

Candela Lecce icardi

Según relató, en aquel momento Icardi la bloqueó y dejó de hablarle. Sin embargo, en marzo de este año volvió a comunicarse con ella y la invitó a salir juntos. “Recibí otro llamado y me dice ‘estoy yendo a buscarte’. Lo primero que pensé es que era una joda”, lanzó Cande.

“Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo y ahí fue que le saqué la foto”, detalló Lecce sobre la imagen que se difundió del jugador. Tal como contó, esa noche Mauro la llevó a Puerto Madero a los departamentos de un amigo de él donde había sushi y sándwiches de miga.

“Aproveché para comer algo y tuvimos una charla relinda. Él me pidió disculpas por sus formas, yo también porque entendí que no estuvo bien y me dijo que se tenía que ir”, detalló Candela sobre ese día que pasaron juntos.

Por último, en su video, la supuesta amante de Icardi explicó: “Me quedé haciendo tiempo en el departamento para esperarlo, pero no volvió. Me fui a pasear un rato, y me saqué un pasaje en micro que me lo pagué yo. Cuando llego a mi casa vi que me había bloqueado de todos lados”.

“Me hizo jurar que iba a tener todas las redes sociales cerradas. Yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Me pasó a buscar en un auto, en una coupé roja”, relató también sobre aquella noche de marzo en la que se vieron.