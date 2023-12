Qué es la osmofobia, el trastorno que sufre Mauro Icardi

La periodista Pia Show reveló que el delantero del Galatasaray “siempre va perfumado” por el miedo a desprender un mal olor y que tuvo que hasta regalar su heladera a un trabajador porque no soportaba el olor. “Abría la heladera y había un olor que no se iba. No había caso. Así que le regalaron la vieja heladera al señor que trabaja en la casa", contó

Parte de fobia se conoció cuando ocurrió el Wandagate. Icardi no habría tenido sexo con María Eugenia “La China” Suárez, por los olores que había en el ambiente. “Icardi no pudo tener sexo por los olores que había en la habitación”, había contado Yanina Latorre.