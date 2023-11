Mauro Icardi sorprendió a Wanda Nara con una nueva propuesta a diez años de su casamiento

wanda icardi

Luego, confesó que el futbolista le volvió a pedir casamiento: "Voy a adelantar algo que todavía no conté: Mauro me propuso volver a casarnos... ¡Después de 10 años juntos!". Y detalló:"No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta".

icardi wanda

Por último, Wanda Nara compartió donde piensa que será su nueva boda con Mauro Icardi: "Te juro que ni siquiera tuvimos tiempo de sentarnos a organizarlo, pero todos nuestros seres queridos están allá, así que ,si logramos cumplir este sueño, doy por sentado que será en la Argentina".

¡Qué viva el amor!