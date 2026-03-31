Max Burkholder de "Ted, la serie" presentó la temporada 2 en exclusiva: "Queríamos estar a la altura"
La segunda temporada de "Ted, la serie" ya se encuentra disponible en Universal + y, desde minutouno.com, hablamos en exclusiva con el protagonista.
El estreno de la segunda temporada de Ted en Universal+ nos devuelve a ese 1994 donde la amistad entre un adolescente torpe y su oso de peluche cobraba un sentido casi poético entre insultos y nubes de humo. Pero para Max Burkholder, interpretar a John Bennett no es solo cuestión de timing cómico; es un desafío técnico que pocos actores se atreverían a encarar con tanta naturalidad. En una charla exclusiva, el actor nos desglosó los pormenores de un rodaje donde el coprotagonista, esencialmente, no existe en el set.
Uno de los puntos más fascinantes de nuestra conversación fue la importancia de su regreso a la pantalla de Universal y la evolución de su personaje. Burkholder explicó cómo es el proceso de construir una química fraternal con un espacio vacío. Actuar al lado de un oso que será agregado en postproducción requiere una coordinación milimétrica entre la imaginación del actor y los técnicos de efectos visuales.
Fue en ese sentido que Max confesó cuáles fueron los pormenores técnicos más desafiantes, desde mantener la línea de visión perfecta hasta reaccionar a las improvisaciones de Seth MacFarlane, quien suele estar presente dando la voz pero fuera del campo visual.
Más allá de la técnica, Burkholder se sinceró sobre cómo este proyecto lo cambió a nivel profesional y personal. Interpretar a un joven John Bennett en una época tan específica como los años 90 le permitió explorar una vulnerabilidad distinta, protegida por la coraza del humor ácido.
Para él, esta temporada es vital porque profundiza en el vínculo de "trueno-hermanos" justo cuando la adultez empieza a golpear la puerta, obligando a los protagonistas a decidir qué parte de su infancia están dispuestos a conservar.
Max también nos reveló por qué es fundamental que los fanáticos no se pierdan esta nueva tanda de episodios. Según el actor, la serie ha logrado madurar sin perder la irreverencia, tocando fibras que van desde la lealtad familiar hasta la soledad del crecimiento.
Con un elenco que incluye a Alanna Ubach, Scott Grimes y Giorgia Whigham, Ted se consolida en Universal+ como una pieza de culto que demuestra que, a veces, la verdad más humana la dice un oso de peluche que se niega a madurar.
La entrevista completa con Max Burkholder
En exclusiva con minutouno.com, Max Burkholder fue sincero sobre la diferencia que tiene esta serie, pero también la manera en la que abordó este personaje. Además, confesó si oficialmente habló con Mark Wahlberg o si le dio una propia impronta al personaje. No te pierdas todos los detalles en el video y cómo él mismo confiesa que, a pesar del regreso a una temporada con buena recepción, siempre buscaron "estar a la altura".
Sinopsis oficial de Ted la serie
En su nueva temporada, es 1994, y el último año de preparatoria está en marcha para Ted, el oso de peluche malhablado, y su mejor amigo, el simpático pero torpe John Bennett. Juntos viven en un hogar de clase trabajadora en Boston con los padres de John (Matty y Susan) y su prima (Blaire). Matty es un ruidoso obrero de Boston que se considera el indiscutible jefe de la casa y no le gusta que nadie lo desafíe, particularmente su sobrina de ideas liberales. Susan es amable, desinteresada y casi patológicamente dulce cuando se trata de cuidar a su familia. Blaire es una estudiante universitaria franca que a menudo se encuentra en desacuerdo con sus parientes de mentalidad más tradicional.
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