Max Burkholder de "Ted, la serie" presentó la temporada 2 en exclusiva: "Queríamos estar a la altura"

Max también nos reveló por qué es fundamental que los fanáticos no se pierdan esta nueva tanda de episodios. Según el actor, la serie ha logrado madurar sin perder la irreverencia, tocando fibras que van desde la lealtad familiar hasta la soledad del crecimiento.

Con un elenco que incluye a Alanna Ubach, Scott Grimes y Giorgia Whigham, Ted se consolida en Universal+ como una pieza de culto que demuestra que, a veces, la verdad más humana la dice un oso de peluche que se niega a madurar.

La entrevista completa con Max Burkholder

En exclusiva con minutouno.com, Max Burkholder fue sincero sobre la diferencia que tiene esta serie, pero también la manera en la que abordó este personaje. Además, confesó si oficialmente habló con Mark Wahlberg o si le dio una propia impronta al personaje. No te pierdas todos los detalles en el video y cómo él mismo confiesa que, a pesar del regreso a una temporada con buena recepción, siempre buscaron "estar a la altura".

entrevista ted

Sinopsis oficial de Ted la serie

En su nueva temporada, es 1994, y el último año de preparatoria está en marcha para Ted, el oso de peluche malhablado, y su mejor amigo, el simpático pero torpe John Bennett. Juntos viven en un hogar de clase trabajadora en Boston con los padres de John (Matty y Susan) y su prima (Blaire). Matty es un ruidoso obrero de Boston que se considera el indiscutible jefe de la casa y no le gusta que nadie lo desafíe, particularmente su sobrina de ideas liberales. Susan es amable, desinteresada y casi patológicamente dulce cuando se trata de cuidar a su familia. Blaire es una estudiante universitaria franca que a menudo se encuentra en desacuerdo con sus parientes de mentalidad más tradicional.