MAX: Julie Plec, Amy Chozcick y Rina Mimoun presentaron "The Girls on the Bus"

Y, más allá de su historia y sus costados ficticios, algo particular que tiene esta nueva creación es que es de las creadoras Amy Chozick y Julie Plec. También está inspirada en las experiencias de Chozick como reportera política en el autobús de campaña con múltiples candidatos presidenciales. Chozick y Plec se desempeñan como productoras ejecutivas junto con la showrunner Rina Mimoun.

Las creadoras, previo al estreno de la serie, hablaron en exclusiva con minutouno.com y revelaron algunos detalles de lo que fue trabajar en esta historia. En especial, quien reveló algunas sorpresas fue Amy Chozick sobre el hecho de hablar de sus propias experiencias en una creación llevada a la pantalla chica.

+ La entrevista completa con Julie Plec, Amy Chozcick y Rina Mimoun de "The girls on the Bus":

En una roundtable, en la que estuvieron presentes periodistas de todo Latinoamérica, las creadoras empezaron hablando de sus expectativas para el estreno de esta historia en una respuesta respondida exclusiva para minutouno.com. "Queremos que la audiencia tenga tu reacción y puedan disfrutar la serie como lo hiciste vos", comenzó diciendo Rina Mimoun, a lo que Amy Chozcick agregó: "Deseamos que las personas la vean, nos sentimos encantadas con esta historia como vos y más nosotras que pasamos tiempo con las protagonistas, a quienes es imposible no amar, creo que alguien tiene que estar muerto por dentro para no amar a estas mujeres".

Luego de esto, Amy Chozcick explicó qué la inspiró a llevar sus experiencias personales a esta serie. "Creo que siempre estuve dispuesta a escribir para televisión, quiero también agradecer a Rina y a Julie que me ayudaron. Pero creo que en televisión hay una habilidad de insertar un mensaje, tú sabes, yo puedo escribir una editorial de las mujeres, la política y el poder, que puede triunfar en The New York Times, pero creo que si puedes contar esa historia a través de personajes ficticios cubriendo la campaña electoral de un presidente, es mucho más poderoso".

Asimismo, la productora destacó ante minutouno.com: "Y yo quería contar en televisión todo lo que aprendí en, literalmente, el autobús". Por último, cerró: "Entonces, yo creo que la forma de insertar mensajes en un show de televisión, para mí, eso fue muy complaciente. Es decir, fui capaz de incorporar mis propias experiencias, dolencias y dolor en un mundo ficcional que deseamos que la gente acepte y reciba porque esto, para mi, fue un inmenso privilegio".

En cuanto a Julie Plec y Rina Mimoun, ellas hablaron de lo que fue, en su opinión, poder ser parte de este proyecto y lo que las atrapó del mismo para participar. Y, según comentaron, poder conocer la intimidad de estos procesos y de la mano de personas como Amy Chozcick fue lo que hizo de esto un trabajo más significativo, en especial cuando les pudo hablar de la campaña presidencial de personalidades como Barack Obama. "Tener a Amy en todo momento apoyándonos, eso fue fundamental para nosotras", cerró Rina Mimoun.