Se conoció el line up para el Festival Bandera 2026: los detalles

Con el paso del tiempo, el Festival Bandera logró consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes de Rosario y como una cita ineludible dentro del calendario cultural argentino. En cada edición convoca a miles de personas de distintos puntos del país y reúne sobre un mismo escenario a algunas de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana junto a nuevos artistas que marcan el presente de la industria.

Además del impacto artístico, el encuentro genera un importante movimiento turístico y gastronómico en la ciudad, impulsando la actividad comercial durante el fin de semana del festival. La edición 2026 buscará reafirmar ese crecimiento con una propuesta renovada y un escenario que promete convertirse en una nueva referencia para la música en vivo en Rosario.