Se conoció el line up para el Festival Bandera 2026: los detalles
El tradicional evento de Rosario confirmó todos los artistas que formarán parte de su séptima edición, que se realizará el 24 de octubre.
El Festival Bandera ya comenzó a palpitar su edición 2026. Este domingo, la organización dio a conocer la grilla completa de artistas que subirán a los escenarios el próximo 24 de octubre y confirmó una importante novedad: el encuentro musical cambiará de sede y se realizará por primera vez en el Parque Estación Central Córdoba, en Rosario.
Como ocurre cada año, el festival reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones en una única jornada. Entre los nombres más destacados aparecen Las Pastillas del Abuelo, Guasones, La Vela Puerca, Dillom, El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, Marilina Bertoldi, Bandalos Chinos, Aterciopelados, Zoe Gotusso, El Zar, Javiera Mena, Ramma, BB Asul, Lisandro Aristimuño y Perras on the Beach.
La programación se completa con las actuaciones de Caliope Family, Carca, Un Muerto Más, Autos Robados, Nuestro Romance, Mi Amigo Invencible, La Grecia, La Franela, Hana, Pablikoman & TFT, Vandera, Broke Carrey, Cosmic Kid, Amira y Alejo, en una propuesta que volverá a combinar artistas consagrados con figuras emergentes de la escena nacional e internacional.
Un nuevo predio para seguir creciendo
La séptima edición del Festival Bandera también marcará el estreno del Parque Estación Central Córdoba como nueva sede del evento. El espacio, ubicado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Buenos Aires, reemplazará a los escenarios que albergaron las ediciones anteriores.
Cuando anunció el cambio de locación, la organización explicó que la decisión respondió a la necesidad de contar con un espacio que permitiera acompañar la expansión del festival. Según detallaron, el objetivo fue encontrar un predio con mayor identidad y capacidad para recibir a un público que año tras año sigue creciendo.
Con el paso del tiempo, el Festival Bandera logró consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes de Rosario y como una cita ineludible dentro del calendario cultural argentino. En cada edición convoca a miles de personas de distintos puntos del país y reúne sobre un mismo escenario a algunas de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana junto a nuevos artistas que marcan el presente de la industria.
Además del impacto artístico, el encuentro genera un importante movimiento turístico y gastronómico en la ciudad, impulsando la actividad comercial durante el fin de semana del festival. La edición 2026 buscará reafirmar ese crecimiento con una propuesta renovada y un escenario que promete convertirse en una nueva referencia para la música en vivo en Rosario.
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