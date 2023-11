Qué dijo Maxi Guidici cuando le preguntaron si volvería a estar en pareja con Juliana Díaz

Con este comentario, dejó en evidencia que la relación entre los ex participantes de Gran Hermano está completamente rota y ya no hay vuelta atrás.

Esta respuesta generó un cierto repudio en las redes, ya que "Tini" fue una de las principales personas que estuvo al lado de Maxi cuando sufrió un intento de suicidio: "Se me hace que el tiene envidia de Juliana y quiere todo lo que ella tiene, sino no se explica que sea tan sorete"; "Pobre tipo"; "Payaso"; "Resentido"; "Narcisista y manipular como el amigo"; "Qué tipo más desagradable"; "De lo que se salvó ella, flor de forro"; "Es patético. Tiene que colgarse de la ex para ser relevante"; "Se ve que el falso suicidio no le sirvió para nada", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Qué pasó entre Maxi Guidici y Juliana Díaz

A fines de septiembre, Díaz confirmó su separación definitiva de Guidici a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano.

La pareja ya había tenido un largo impasse, pero antes de que ella debutara en el Bailando 2023, anunciaron que estaban intentando recomponer la relación. Sin embargo, el amor llegó a su fin. Ella compartió mediante sus stories de Instagram la decisión que tomaron sobre la relación y pidió respeto ante la situación. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos más pareja”.

