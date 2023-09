Salieron a la luz los fuertes chats entre Camila Lattanzio y Maxi Guidici tras su ruptura con Juliana Díaz

A partir de esto, comenzó un fuerte cruce entre las dos exparticipantes de Gran Hermano 2022. La primera que publicó en la red "X" fue Juliana y escribió: "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir. No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror!".