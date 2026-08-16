"No se...": Maxi López rompió el silencio tras ser vinculado con una modelo uruguaya

Frente a esto, el exfutbolista volvió a mostrarse firme y evitó entrar en una discusión sobre la autenticidad de las imágenes. "Está bien. Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo la energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar", respondió.

Lejos de dejar abierta la posibilidad de continuar hablando del tema, López remarcó cuáles son sus prioridades en este momento y aseguró que prefiere concentrarse en su vida personal y profesional.

"Te digo la verdad, como no estoy interesado, estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. La gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía", agregó.

La reacción de Daniela Christiansson

La situación también alcanzó a Daniela Christiansson, pareja de Maxi López desde hace más de una década. Durante la entrevista, el exfutbolista confirmó que ambos hablaron sobre las versiones que comenzaron a circular.

Según explicó, la decisión de la pareja fue no darle demasiada importancia a lo ocurrido y continuar enfocada en su vida familiar.

"Con Dani estamos hace 12 años juntos y todas estas cosas, viste, que a veces salen... no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, en la crianza de los chicos", sostuvo.

De esta manera, Maxi López dejó clara su posición frente a la versión que lo vinculó con Anto Lima y aseguró que no está dispuesto a dedicarle energía a una polémica que, según sus propias palabras, no forma parte de su vida.