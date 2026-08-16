"No se...": Maxi López rompió el silencio tras ser vinculado con una modelo uruguaya
El exfutbolista se refirió a las versiones que circularon sobre un supuesto romance con Anto Lima.
La tranquilidad de Maxi López se vio interrumpida por una inesperada versión que comenzó a circular en las últimas horas y que lo vinculó con la modelo uruguaya Anto Lima. Frente a las repercusiones, el exfutbolista decidió hablar públicamente y aclarar cuál es su postura sobre el tema.
En diálogo con Infama, el programa de América TV conducido por Marcela Tauro, López fue consultado por las supuestas conversaciones que habría mantenido con Lima. Lejos de alimentar la polémica, negó conocerla y aseguró que no tiene intención de involucrarse en el tema.
"No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué es lo que está buscando. Pero la verdad, no puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen", comenzó diciendo.
Qué dijo Maxi López sobre las supuestas capturas
La cronista del programa insistió y llevó la pregunta directamente a las redes sociales. Puntualmente, quiso saber si López había tenido algún tipo de contacto con la modelo y mencionó las capturas que Lima habría mostrado públicamente.
"¿Ni siquiera por redes sociales has tenido un contacto con ella? Porque ella mostró capturas en donde se ve una conversación entre ustedes", le preguntaron.
Frente a esto, el exfutbolista volvió a mostrarse firme y evitó entrar en una discusión sobre la autenticidad de las imágenes. "Está bien. Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo la energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar", respondió.
Lejos de dejar abierta la posibilidad de continuar hablando del tema, López remarcó cuáles son sus prioridades en este momento y aseguró que prefiere concentrarse en su vida personal y profesional.
"Te digo la verdad, como no estoy interesado, estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. La gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía", agregó.
La reacción de Daniela Christiansson
La situación también alcanzó a Daniela Christiansson, pareja de Maxi López desde hace más de una década. Durante la entrevista, el exfutbolista confirmó que ambos hablaron sobre las versiones que comenzaron a circular.
Según explicó, la decisión de la pareja fue no darle demasiada importancia a lo ocurrido y continuar enfocada en su vida familiar.
"Con Dani estamos hace 12 años juntos y todas estas cosas, viste, que a veces salen... no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, en la crianza de los chicos", sostuvo.
De esta manera, Maxi López dejó clara su posición frente a la versión que lo vinculó con Anto Lima y aseguró que no está dispuesto a dedicarle energía a una polémica que, según sus propias palabras, no forma parte de su vida.
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