La revelación de Andrew Garfield: por qué se alejó de Hollywood tras Spider-Man

Ese distanciamiento se prolongó por casi dos años, concluyendo a fines de 2024 con la presentación del filme "We Live in Time". A partir de allí se activó una fase de alta visibilidad comercial, que incluyó la llegada a las salas de "The Magic Faraway Tree" —basada en la obra de Enid Blyton—, además de su participación en el drama "The Uprising" y en "Artificial", la biopic encabezada por Luca Guadagnino sobre la vida de Sam Altman.

A pesar del volumen de trabajo acumulado, las metas del intérprete viraron hacia horizontes alejados del éxito profesional. Al evaluar el modo en que percibe sus anhelos personales en la actualidad, el actor consideró: “Ahora los veo de una forma distinta” , remarcando que la fama pasó a ocupar un plano secundario dentro de sus búsquedas individuales.

Finalmente, el protagonista detalló que sus aspiraciones están orientadas a consolidar su bienestar y su entorno íntimo por encima de los aplausos. Al fundamentar la importancia que le otorga al equilibrio emocional, Garfield concluyó ante la prensa: “Hoy mis sueños son más sobre la calidad de vida, los vínculos con familiares y amigos y mi relación conmigo mismo”.