La revelación de Andrew Garfield: por qué se alejó de Hollywood tras Spider-Man
El actor brindó una entrevista donde habló por primera vez de cómo fue ser el intérprete de Peter Parker en el inicio de su carrera. Los detalles.
El actor británico Andrew Garfield, figura central del largometraje "The Magic Faraway Tree", reveló que analiza con gran frecuencia la posibilidad de dar un paso al costado de la industria del cine. Con prioridades que mutaron hacia un mayor contacto con la naturaleza y un firme interés en afianzar sus lazos fuera del ecosistema mediático, la estrella internacional confesó que la idea de apartarse de los reflectores de Hollywood se encuentra rondando su mente de manera permanente, panorama acentuado tras encarar una agenda que lo mantuvo casi doce meses consecutivos enlazando rodajes.
En declaraciones para el medio The Independent, al ser consultado de forma directa sobre si considera la opción de abandonar la vida pública y los focos de la fama, el intérprete fue contundente al responder: “todo el tiempo”.
A lo largo de este período laboral ininterrumpido, el artista sumó participaciones en los proyectos cinematográficos "The Magic Faraway Tree", "The Uprising" y la película "Artificial". Aunque asume los compromisos promocionales que acompañan a cada estreno, la constante exposición ha acelerado sus ganas de buscar espacios de descanso. En un diálogo concedido a Variety y replicado por The Independent, Garfield analizó su obligación profesional sosteniendo: “Entiendo que debo hablar públicamente de esos trabajos para que la gente los vea”.
Sin embargo, el artista no ocultó la atracción que le genera la idea de retirarse a la campiña de Somerset para abocarse a la tranquilidad y a tareas sencillas, reflexionando sobre su ideal de vida al expresar: “Preferiría tallar madera en la campiña de Somerset y pensar en lo que podrían estar haciendo los pájaros”.
Las dudas respecto de su permanencia en el circuito no resultan novedosas. En el año 2022, tras encadenar los lanzamientos de "The Eyes of Tammy Faye", "tick, tick… BOOM!" y su participación en "Spider-Man: No Way Home", el actor hizo un alto en su carrera. Al recordar los motivos que lo llevaron a frenar su actividad profesional en aquel momento, Garfield explicó en declaraciones tomadas por "The Independent": “Necesitaba recalibrar y reconsiderar qué quería hacer después y quién quería ser, además de vivir por un tiempo con mayor normalidad”, haciendo hincapié en el agotamiento físico y mental que le demandó la sobreexposición y la temporada de galardones. Tras atravesar ese proceso de introspección, el británico sintetizó su necesidad de distanciarse de las exigencias del entorno al afirmar: “Necesitaba ser una persona ordinaria durante un tiempo”.
Ese distanciamiento se prolongó por casi dos años, concluyendo a fines de 2024 con la presentación del filme "We Live in Time". A partir de allí se activó una fase de alta visibilidad comercial, que incluyó la llegada a las salas de "The Magic Faraway Tree" —basada en la obra de Enid Blyton—, además de su participación en el drama "The Uprising" y en "Artificial", la biopic encabezada por Luca Guadagnino sobre la vida de Sam Altman.
A pesar del volumen de trabajo acumulado, las metas del intérprete viraron hacia horizontes alejados del éxito profesional. Al evaluar el modo en que percibe sus anhelos personales en la actualidad, el actor consideró: “Ahora los veo de una forma distinta” , remarcando que la fama pasó a ocupar un plano secundario dentro de sus búsquedas individuales.
Finalmente, el protagonista detalló que sus aspiraciones están orientadas a consolidar su bienestar y su entorno íntimo por encima de los aplausos. Al fundamentar la importancia que le otorga al equilibrio emocional, Garfield concluyó ante la prensa: “Hoy mis sueños son más sobre la calidad de vida, los vínculos con familiares y amigos y mi relación conmigo mismo”.
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