Prime Video reveló nuevos vistazos de la temporada 2 de "Maxton Hall" con un anuncio especial

El atractivo de la ficción reside en su exploración inteligente de la colisión de dos mundos: el de Ruby, anclado en la promesa del mérito y la lucha de clases, y el de James, atrapado en la opulencia y las expectativas asfixiantes de la élite de Maxton Hall. Es que, en esta línea hay que destacar que la serie profundiza en cómo el amor verdadero obliga a desmantelar las armaduras sociales y personales, forzando a los personajes a abrazar la vulnerabilidad. Este análisis de la fragilidad emocional detrás de las fachadas es lo que dota a la producción de una capa de profundidad atractiva para los lectores.