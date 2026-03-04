Qué participante de MasterChef Celebrity se llevó el delantal negro y va a la gala de eliminación
El reality entró en la recta final y un participante quedó al borde de quedar afuera de la última semana de competencia.
La competencia en MasterChef Celebrity Argentina entró en su tramo decisivo con un desafío que combinó técnica y nostalgia: los participantes debieron presentar su versión de la torta banoffee acompañados por exparticipantes de temporadas anteriores. La prueba dejó momentos de tensión, humor y una decisión clave del jurado.
Uno de los dúos más comentados fue el de Maxi López, quien no contó con un ex MasterChef sino con la propia Wanda Nara como asistente. La presentación arrancó con controversia: los muñecos de “Hello Kitty” que decoraban la torta, según se advirtió, tapaban una imperfección en la masa. “No, son los de nuestra torta de bodas”, lanzó la conductora para justificar el detalle.
Al momento de la devolución, Donato de Santis destacó que “hubo una buena entrega de sabores, con una masa generosa y la crema en un punto al borde”. Más directo, Damián Betular señaló: “Sobra masa, falta toffee y la crema tendría que estar más batida para marcar el diseño”.
Pero fue Germán Martitegui quien apuntó a la interna entre Wanda y Maxi: “Ustedes empezaron a pelear y arreglar sus cuentas pendientes cuando estaban pesando, así que pesaron cualquier cosa y no escucharon a Mica Viciconte”. Sin filtro, Wanda retrucó: “Mica no hizo nada”, en referencia a Mica Viciconte, y aseguró que era capaz “de ponerse los guantes de boxeo como ella” para defender su preparación.
En contraste, Ian Lucas y Vicky Xipolitakis brillaron con una versión que conquistó al jurado. Martitegui afirmó que el postre “lo hizo viajar al Caribe”, una de las frases más celebradas de la noche.
También dieron que hablar Cachete Sierra y Tomás Fonzi, quienes fueron blanco de bromas desde el inicio. Claudio “El Turco” Husaín opinó que su torta “parecía una fugazzeta”, aunque los chefs coincidieron en que era “la mejor en cuanto a lo estético hasta el momento”.
Por su parte, Marixa Balli y El Mono de Kapanga intentaron defender su trabajo apelando al carisma, explicando que el abatidor les jugó una mala pasada. Cachete asumió la responsabilidad del percance y pidió disculpas. Si bien la devolución fue positiva, Martitegui marcó la ausencia de banana como punto flojo.
El cierre tuvo suspenso. Roberto Moldavsky quiso liderar la presentación de su torta junto al Turco, pero el resultado era difícil de sostener desde el inicio, ya que dejaron la base colocada de manera incorrecta.
Quién obtuvo el delantal negro en MasterChef Celebrity
Finalmente, el jurado definió que Ian Lucas fue el autor de la mejor banoffee de la jornada y aseguró su lugar en la última semana, al igual que Cachete Sierra y Marixa Balli. En la instancia final llamaron a Maxi y al Turco: Donato anunció que Claudio debía colocarse el delantal negro de cara a la próxima gala de eliminación, mientras que López logró subir al balcón y continuar en carrera.
La recta final ya está en marcha y cualquier error puede costar la competencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario