Qué participante de MasterChef Celebrity se llevó el delantal negro y va a la gala de eliminación

También dieron que hablar Cachete Sierra y Tomás Fonzi, quienes fueron blanco de bromas desde el inicio. Claudio “El Turco” Husaín opinó que su torta “parecía una fugazzeta”, aunque los chefs coincidieron en que era “la mejor en cuanto a lo estético hasta el momento”.

Por su parte, Marixa Balli y El Mono de Kapanga intentaron defender su trabajo apelando al carisma, explicando que el abatidor les jugó una mala pasada. Cachete asumió la responsabilidad del percance y pidió disculpas. Si bien la devolución fue positiva, Martitegui marcó la ausencia de banana como punto flojo.

El cierre tuvo suspenso. Roberto Moldavsky quiso liderar la presentación de su torta junto al Turco, pero el resultado era difícil de sostener desde el inicio, ya que dejaron la base colocada de manera incorrecta.

Quién obtuvo el delantal negro en MasterChef Celebrity

Finalmente, el jurado definió que Ian Lucas fue el autor de la mejor banoffee de la jornada y aseguró su lugar en la última semana, al igual que Cachete Sierra y Marixa Balli. En la instancia final llamaron a Maxi y al Turco: Donato anunció que Claudio debía colocarse el delantal negro de cara a la próxima gala de eliminación, mientras que López logró subir al balcón y continuar en carrera.

La recta final ya está en marcha y cualquier error puede costar la competencia.