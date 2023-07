Insólito: Melina Lezcano descubrió que tenía una hermana haciendo zapping

Una vez que vio la performance de la concursante, la ex Agapornis aseguró que empezó a sentir una conexión inexplicable. “Se puso a charlar con los jurados del programa, ellos le preguntaron por qué se había presentado en el programa y ella les respondió que se quería demostrar a sí misma que podía estar ahí, pero también demostrárselo a su papá que la había abandonado durante 31 años de su vida y hasta acá llegaba”, relató.

Soñando por cantar - Clooly Lezcano cantó obligada y la rompió

Sorprendida por las coincidencias de que a esa joven también la había abandonado su padre, tenían el mismo apellido y talento musical, Melina continuó compartiendo su reacción: "Le pregunto a mi mamá si antes de mí, mi papá había abandonado a alguna otra hija. Y me dijo que sí”.

El silencio se hizo presente en el programa y el foco estaba puesto en el relato de Melina. Luego, siguió relantando que la consulta a su madre fue si había posibilidades de que el hombre haya estado en pareja para esa época con una persona de esa zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires y allí la cantante descubrió la verdad: “Y sí, resultó ser que esta chica era mi hermana”.

Ante esto, la reacción de Melina fue intentar contactarla, pero Clooly no contestó inicialmente los mensajes: “Me respondió unos años después por Twitter y nos pusimos a hablar”.

Melina aclaró que aun no se vieron cara a cara: “No nos hemos podido encontrar, pero descubrí de dónde me viene el gen del canto, porque mi mamá no canta ni nada. Y también me enteré que tengo dos hermanos que abandonó antes que yo: uno después de mí, y él actualmente vive con su familia y tiene tres hijos”. Tremendo.