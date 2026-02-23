Melissa O Neil habló de "The Rookie": "Lucy va en un gran viaje esta temporada"

melissa o'neil en the rookie

La entrevista completa con Melissa O’Neil

Durante toda la entrevista, Melissa se mostró completamente empática y divertida, pero dispuesta a no revelar spoilers sobre lo que viene en esta temporada. Tiene una energía arrolladora que se traduce en una calidez inmediata al hablar; se nota que disfruta genuinamente de su trabajo y de la conexión con el público. Lo más tierno fue ver su reacción al hablar de los fans: se mostró genuinamente sorprendida por la magnitud del fanatismo que genera "Chenford" y reveló que jamás se imaginó semejante impacto.

Embed - MELISSA O NEIL | Entrevista exclusiva por el estreno de The Rookie

Eso sí, hay algo que dejó en claro y no dudó en revelar: "Lucy va en un gran viaje esta temporada". Pero no lo dijo por nuevos puestos o nuevos desafíos, sino por cómo impactan los momentos malos que vivió desde la temporada 1 a la 7 y cómo aprendió a sobrellevar el dolor para el resto de la historia y poder convertirse en un referente. No te pierdas la entrevista completa en el video.

Los detalles de la temporada 8 de "The Rookie"

En este esperado regreso, marca el primer cambio de locación en la historia de la serie, transportando a los fanáticos a la ciudad de Praga, capital de la República Checa. Allí, en un entorno desconocido, John Nolan, el agente del FBI Matt Garza (Felix Solis, Ozark) y la detective Nyla Harper (Mekia Cox, Chicago Med) emprenderán una misión de alto riesgo que establecerá el tono de una temporada diseñada para romper las reglas y mantener a los espectadores completamente inmersos en la historia.

De nueva cuenta la LAPD y el FBI se unirán ya que están en la persecución de un criminal veterano que sigue prófugo y cuya historia se conecta directamente con la temporada anterior. Mientras tanto, el querido personaje Lucy Chen (Melissa O’Neil, iZombie) regresará al trabajo encubierto, retomando un arco fundamental de sus inicios profesionales.