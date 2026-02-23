Melissa O Neil habló de "The Rookie": "Lucy va en un gran viaje esta temporada"
En exclusiva con minutouno.com, la actriz presentó la temporada 8 y contó cuáles serán las diferencias en su personaje, así como qué pasará con Chenford.
La magia de The Rookie radica en algo que parece simple pero es dificilísimo de lograr: es una serie "confortable". En un mar de producciones densas y pretenciosas, el estreno de esta octava temporada nos recuerda por qué elegimos volver a la comisaría de Los Ángeles. Su fórmula, que mezcla la comedia efectiva con un romance que se cocina a fuego lento y una diversión constante, genera una adicción sana. Es una serie que no tiene miedo de ser básica en su estructura pero profunda en su llegada al público, demostrando que cuando los personajes están bien construidos, no hacen falta giros imposibles para sostener el interés.
Dentro de este ecosistema, el poder de sus personajes es el motor que lo mueve todo. Tienen esa capacidad de ser personas con las que cualquiera podría cruzarse en la calle, pero con una fuerza heroica que traspasa la pantalla. En este sentido, Lucy Chen se ha consolidado como una de las figuras más fuertes de toda la historia del show. Lo que empezó como la historia de una oficial novata intentando encontrar su lugar, se transformó en el arco de crecimiento más sólido de la serie, convirtiendo a Chen en el corazón moral y emocional de la trama.
La octava temporada arranca con esa misma energía, reafirmando que el éxito de The Rookie no es casualidad, sino el resultado de saber darle al espectador lo que necesita: personajes empáticos, situaciones de acción bien resueltas y, sobre todo, ese sentido de comunidad que te hace sentir parte del equipo. En medio de esta expectativa por los nuevos episodios, hablamos en exclusiva con la mujer que le da vida a Lucy, para entender cómo vive ella este fenómeno que no para de crecer.
En esta charla exclusiva con minutouno.com, la actriz reveló detalles de interés, en especial para los fans: el universo Chenford. Hablamos de cómo este vínculo entre Lucy y Tim Bradford pasó de ser una dinámica de mentor-alumna a convertirse en el mejor shippeo de la temporada y, probablemente, de la televisión actual. Melissa nos contó cómo se prepara para las escenas de mayor tensión emocional y qué es lo que hace que esta pareja funcione tan bien en pantalla, incluso cuando los guiones los ponen en situaciones límite.
La entrevista completa con Melissa O’Neil
Durante toda la entrevista, Melissa se mostró completamente empática y divertida, pero dispuesta a no revelar spoilers sobre lo que viene en esta temporada. Tiene una energía arrolladora que se traduce en una calidez inmediata al hablar; se nota que disfruta genuinamente de su trabajo y de la conexión con el público. Lo más tierno fue ver su reacción al hablar de los fans: se mostró genuinamente sorprendida por la magnitud del fanatismo que genera "Chenford" y reveló que jamás se imaginó semejante impacto.
Eso sí, hay algo que dejó en claro y no dudó en revelar: "Lucy va en un gran viaje esta temporada". Pero no lo dijo por nuevos puestos o nuevos desafíos, sino por cómo impactan los momentos malos que vivió desde la temporada 1 a la 7 y cómo aprendió a sobrellevar el dolor para el resto de la historia y poder convertirse en un referente. No te pierdas la entrevista completa en el video.
Los detalles de la temporada 8 de "The Rookie"
En este esperado regreso, marca el primer cambio de locación en la historia de la serie, transportando a los fanáticos a la ciudad de Praga, capital de la República Checa. Allí, en un entorno desconocido, John Nolan, el agente del FBI Matt Garza (Felix Solis, Ozark) y la detective Nyla Harper (Mekia Cox, Chicago Med) emprenderán una misión de alto riesgo que establecerá el tono de una temporada diseñada para romper las reglas y mantener a los espectadores completamente inmersos en la historia.
De nueva cuenta la LAPD y el FBI se unirán ya que están en la persecución de un criminal veterano que sigue prófugo y cuya historia se conecta directamente con la temporada anterior. Mientras tanto, el querido personaje Lucy Chen (Melissa O’Neil, iZombie) regresará al trabajo encubierto, retomando un arco fundamental de sus inicios profesionales.
