Memes y reacciones por la eliminación de Jenifer en Gran Hermano 2025

Después de conocerse esta decisión, el resto de los jugadores se mostraron muy golpeados, ya que no se esperaban ese resultado. Acto seguido, comenzaron a pensar mejor sus estrategias de juego y a analizar qué es lo que le gusta al público.

Por otro lado, la eliminación de la ex pareja de Ricardo Centurión era muy esperada en el afuera porque a la gente no le gustaba su juego ni las actitudes que venía teniendo durante los últimos días.

A raíz de esto, los usuarios de las redes sociales celebraron la salida de Jenifer e hicieron diferentes memes al respecto, lo que provocó la risa de todos.

Memes y reacciones por la eliminación de Jenifer de Gran Hermano

Gran Hermano 2025: Giuliano contó un importante secreto de Ulises

El clima en la casa de Gran Hermano está cada vez más caldeado y los participantes no paran de discutir entre ellos. Sin embargo, en las últimas horas, Giuliano sorprendió al revelar un secreto de Ulises frente a sus compañeros.

En una charla con Chiara, Claudio y Luca el participante ventiló una situación que vivió con el cordobés que le hace pensar que su compañero “está saliendo del closet".

“Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección”, expresó ante las cámaras.

Y, siguió: “Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones”.

Acto seguido, Chiara se sumó a lo que dijo Giuliano y coincidió en lo que planteó. "Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad”, acotó.

“Yo creo que está usando la casa para destaparse”, advirtió Giuliano. “Cuando baile, se desata. Es lo que él quiere ser… yo lo trato de ayudar”, sentenció Chiara.