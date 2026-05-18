Menú de la entrega de Premios Martín Fierro 2026: ¿Qué dan de comer y beber?
La mayoría de los asistentes no se irá a casa con una estatuilla del Martín Fierro, pero al menos la comida pinta bien y la alfombra roja ya está lista.
Este lunes se celebra una nueva entrega de los Premios Martín Fierro, el galardón de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Además de la tradicional alfombra roja, con los flashes y los looks en la entrada del Hotel Hilton de Buenos Aires, los asistentes podrán disfrutar de un menú exclusivo, esto es, si se quedan hasta el final de la velada.
Año tras año ocurre que el salón va quedando vacío conforme avanza la entrega de las estatuillas en 35 categorías hasta llegar al título máximo, el Martín Fierro de Oro. Pero para quienes estén con ganas de degustar algo original, el menú arranca con un compacto de queso especiado acompañado por un cremoso de coliflor tostado y hongos, y chutney de mandarina, que le da un toque agridulce.
Ese primer paso estará adornado con gominolas de zanahoria y una sutil crema de ajo blanco de lima, un toque especial y novedoso, que esperemos agrade a los 600 invitados entre artistas, técnicos, conductores y periodistas.
Fuentes vinculadas al canal Telefe, que emite la velada de APTRA al completo, informaron que el menú de los Martín Fierro 2026 tiene tres pasos, y a la entrada de queso y gominolas le seguirá un bife de lomo de novillo envuelto en panceta. No está claro si existirán opciones veganas o vegetarianas para la concurrencia. pero al menos las verduras estarán presentes en el acompañamiento.
El plato principal se completa con espárragos y habas trabajados para que tengan con diversas texturas, y un cremoso de boniato ahumado y aceite con hierbas.
El clásico de la noche, casi tan clásico como las polémicas que puedan surgir entre los perdedores y ganadores de la noche, será el postre de chocolate con el que se cerrará la velada.
Se trata de un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo sobre una base de financier de lima. El contraste de intensidad y frescura, más la acidez de las frutas, promete ser una excelente despedida para quienes se queden hasta el final del evento conducido por Santiago del Moro para descubrir quién ganó el Martín Fierro de Oro.
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