Menú de la entrega de Premios Martín Fierro 2026: ¿Qué dan de comer y beber?

El clásico de la noche, casi tan clásico como las polémicas que puedan surgir entre los perdedores y ganadores de la noche, será el postre de chocolate con el que se cerrará la velada.

Se trata de un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo sobre una base de financier de lima. El contraste de intensidad y frescura, más la acidez de las frutas, promete ser una excelente despedida para quienes se queden hasta el final del evento conducido por Santiago del Moro para descubrir quién ganó el Martín Fierro de Oro.