El dramático relato de Mercedes Ninci sobre la muerte de su hermana menor

En este sentido, relató: "Yo llegaba del colegio, en esa época se usaba velar el cajón en la casa. Llegué y vi a mi hermana ahí en el cajón, y mi tía me trajo un regalo pero yo no podía creer. No me habían avisado y no me había enterado hasta que la ví".

Ninci confesó que, hasta la actualidad, se le dificulta volver a estos dolorosos recuerdos. "Por ese edificio no puedo pasar y ahora es el museo del cuarteto. Yo pienso en todo el dolor que pasé ahí". Además, se refirió al impacto que tuvo esta muerte en su madre, quien fue una de las más afectadas.

"Estuvo muchos años deprimida, yo tenía varios hermanos varones y debía hacer todo. De chica no paraba de limpiar, cocinaba, hacía las compras, hacía todo eso siendo tan sólo una nena. Pero también pintaba los techos, lijaba puertas, restauraba muebles, podaba", recordó Ninci, muy conmovida.