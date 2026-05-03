Messi revolucionó el GP de Miami: llegada en familia y un blopper viral
Messi apareció en el paddock junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, y su ingreso no solo acaparó miradas: un detalle en la ropa de los chicos y un accidente entre los fans dieron que hablar.
El arribo de Lionel Messi al Gran Premio de Miami generó un verdadero sacudón en el ambiente de la Fórmula 1. El capitán de la Selección argentina y referente de Inter Miami CF se mostró relajado mientras ingresaba al paddock acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, en una postal que rápidamente dominó la conversación.
La caminata del rosarino entre el público no pasó inadvertida. Rodeado de fanáticos que buscaban una foto o un saludo, su presencia se convirtió en uno de los focos principales de la jornada, incluso en un evento acostumbrado a grandes figuras.
Entre los aspectos que más llamaron la atención apareció la elección de vestuario de Thiago, Mateo y Ciro. Los tres lucieron camisetas de Mercedes-Benz, una referencia directa al equipo que tiene como pilotos a Kimi Antonelli y George Russell.
El blooper que se volvió viral
En medio de ese clima de euforia se dio una situación inesperada. Una mujer que intentaba capturar una imagen de Messi con su celular, concentrada en la pantalla, no advirtió un desnivel y terminó cayendo. El futbolista registró el momento, pero al notar que no había consecuencias, siguió su recorrido sin interrumpir su paso.
Así, entre la ovación del público, detalles curiosos y un episodio accidental, la llegada de Messi volvió a demostrar el impacto que genera incluso fuera de una cancha.
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