Escándalo de la ex de Fantino en México: qué pasó

“Vos ves el arma y es idéntico, con cargador y todo”, comentó al respecto de lo que encontró la policía aeroportuaria de México en su valija.

Entonces, detalló lo que sucedió en migraciones previo a embarcar para su regreso a Argentina: “Cuando estaba armando todo para irme, puse el arma en la cartera para dársela, y empezamos a hablar en el viaje, de otras cosas. Después ingresé al aeropuerto y empecé a hacer todos los trámites para viajar. Cuando llegué para embarcar, puse todo sobre el scanner y cuando pasó todo por ahí, empecé a agarrar mis cosas, agarré el celular y me dijeron que no podía, y el trato empezó a ser otro”.

Miriam Lanzoni

“Volvieron a pasar mi maleta y pensé que me iban a sacar los maquillajes o un perfume. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y le dije que no”, contó. Entonces, observó que las autoridades comenzaron a hacer comentarios entre ellos, se pusieron guantes y sacaron el arma de la mochila: “No podía creer lo que estaba pasando”, agregó la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Quería contarles la verdad y no me dejaban, me empezaron a tratar como un delincuente. Es obvio que el que conoce de armas se daba cuenta que era una réplica pero era muy idéntica, me empecé a poner intensa de los nervios”, dijo al respecto de la situación.

“En un momento había como quince personas, les dije ‘les juro que tiene que ver con que soy actriz’. Ahí me asuste porque un tipo viene y me hizo preguntas y me dijo el procedimiento, que quizás teníamos que ir a la comisaría. Se fue y se pusieron a debatir qué hacer conmigo”, prosiguió sobre su experiencia en México.

Y concluyó: “Si llegaba a mayores pudo haber sido algo muy confuso. ¿Quién viaja con un arma en la valija? Tuve pánico de ir presa, miedo no, pánico, uno no controla cuando se vuelve tan injusto, vino un perro de estos que huelen narcóticos y se dieron cuenta que era una réplica y me dejaron ir”.