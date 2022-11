Francisco Delgado tiene nueva novia: quién es

“Me enteré de un romance de un conductor, estuve hablando con su pareja que me confirmó todo y me pidió que la espere para entrevistarla, es perfil bajo y no quiere dar declaraciones hasta ahora, pero tengo toda la data”, dijo el periodista Juan Etchegoyen.

novia francisco delgado

En ese sentido, profundizó su información: “Se trata de la nueva novia de Francisco Delgado, te voy a contar quien es y algunas cosas que me enteré de esta relación”.

“ La nueva pareja del conductor se llama Alejandra Gasco, es fanática de los animales y vive en Argentina, tienen una relación abierta y posan enamorados en las fotos”, agregó Etchegoyen al revelar el nombre de la chica en cuestión.

“Hablé con Alejandra, obviamente me confirma el romance, tienen por momentos una relación a la distancia porque Delgado vive en México”, dijo al respecto el presentador.

Y concluyó: “Están muy bien así con este vínculo que tienen pero habrá que ver qué sucede cuando pasen más tiempo juntos, hoy están juntos de esta manera”.