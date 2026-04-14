Polémica en Gran Hermano: desmienten que Sol Abraham haya roto el aislamiento

Sol Abraham

También expresó cómo percibe su relación con sus compañeros: “Quieren que me vaya porque no soy muy querida acá, Gran Hermano. Esto me pone feliz por la bronca que tienen todos y por la experiencia para mí”. Sin embargo, lo que no imaginaba era que esa conversación estaba siendo transmitida en vivo en México.

De esta manera, los participantes de La Casa de los Famosos escucharon en tiempo real su estrategia, quedando al descubierto antes incluso de su ingreso. Esta situación podría condicionar su desempeño en el reality internacional, donde ya no contará con el factor sorpresa que pensaba utilizar. Entre rumores desmentidos y estrategias expuestas, el desembarco de Sol Abraham en México arrancó con polémica y promete seguir dando que hablar.