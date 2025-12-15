Tras el triunfo electoral, Javier Milei recibirá en Casa Rosada a José Antonio Kast

kast

Javier Milei, exultante con "el aplastante triunfo" de su "amigo" José Antonio Kast en Chile

Tras conocerse los resultados del balotaje en Chile, que tuvo como ganador al ultraderechista José Antonio Kast, el mandatario argentino lo saludó exultante a través de su cuenta de X. En este sentido, por un lado, Javier Milei utilizó su cuenta de X para manifestar su entusiasmo, celebrando "el aplastante triunfo de su amigo" Kast.

El mandatario argentino enmarcó la victoria en una lucha regional más amplia, y sentenció: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI".

Paralelamente al mensaje del Presidente, la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial que felicitó al pueblo chileno y enfatizó la visión estratégica compartida con la nueva gestión. El texto destacó la voluntad de Buenos Aires de trabajar conjuntamente con Santiago y los países socios de la región en la defensa de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, y subrayó la necesidad de promover el crecimiento económico.

Al respecto, el Gobierno argentino transmite su “disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”.

El Ejecutivo nacional concluyó con una declaración de principios que posiciona a ambos países: “La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo”.