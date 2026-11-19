"Mi vida podría haber sido así": Nico Occhiato y Martín Garabal hablaron de sus roles en "Somos así"
En exclusiva con minutouno.com, los protagonistas hablaron del estreno de "Somos así" en Disney+ y de las similitudes con sus personajes.
"Somos así" es la nueva comedia de Disney+ ideada para maratonear y divertirse, y que tiene nada menos que el debut actoral de Nicolás Occhiato. Un desembarco que llamó la atensión y que logró convocar a los televidentes para que en apenas unos días del estreno, ya sea un éxito de visualizaciones.
En el marco del lanzamiento, parte del elenco de la producción dialogó en exclusiva con minutouno.como para analizar las particularidades de la nueva ficción y reflexionar sobre cuánto tienen en común con los roles que interpretan en pantalla.
La pregunta disparadora apuntó a las excentricidades del elenco, para saber quién se siente más identificado en la vida real.
Lejos de encasillarse de manera literal en los defectos de cada personaje, ambos protagonistas aportaron matices sobre sus recorridos personales, su presente y la forma en que abordaron la construcción de sus papeles, sumando también la mirada de Santi Talledo sobre el vínculo con su propio rol.
Qué dijeron Nico Occhiato, Martín Garabal y Santi Talledo sobre sus personajes
Occhiato fue el primer en responder. En diálogo con minutouno.com, el conductor aclaró que su presente no coincide con las dificultades que atraviesa su personaje, aunque admitió haber vivido situaciones similares en el pasado o en reuniones de trabajo, deslizando que "por ahí Santi se agarró de algo que habría contado en el 2022, 2023".
Sobre el vínculo con su rol, el también empresario señaló: "De mi personaje yo creo que... mi vida podría haber sido así, y hubiese sido mucho más estable que con la incertidumbre que con la que laburo hoy por lo que me dedico".
Además, Occhiato agregó: "Creo que mi personaje es el único que... Bueno, el de él también, en lo laboral está bastante estable y está bien y es bastante conformista. Así que me hubiese imaginado a Nico así si no me hubiese dedicado a lo que me dediqué".
A su turno, el actor Martín Garabal descartó de plano el rasgo hipocondríaco y explicó por qué eligió y disfrutó interpretar a su personaje desde su ternura y torpeza: "Yo no soy hipocondríaco, así que eso no. No sé cuánto más... ahí proyectó. ahí proyecto... Eso soy yo, no podía ponerme a mí pero... No, creo que no me parezco al personaje, pero está muy bien que sea yo el que lo interpreta. O sea, como que es un tipo de personaje que me gusta, como tiene como una ternura y una torpeza que es lindo de interpretar".
Garabal también bromeó sobre su elección al leer el guion —"El que tengo que hacer yo es Leo, seguro"— y lanzó entre risas sobre el tono de algunas escenas: "Y después hay unas escenas de sexo muy fuertes. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí. ¿Tántrico? No, no, no, para nada. Como yo".
Finalmente y en torno a las similitudes con su rol, el actor Santi Talledo marcó distancias en lo estructurado de su personalidad, aunque reconoció puntos de contacto en su faceta artística: "Yo no se si me parezco tanto a mi personaje... algunas cosas que sî, pero quizas me represanta un poco esta cosa de artistico, de hacer todo lon que este a mi alcance para llegar a un lugar deseado. Yo soy mucho mas estructurado que mi personaje, soy un neurotico. Sí hay mucho en las conexiones".
Una ficción que juega con las imperfecciones cotidianas
Con el estreno ya disponible en Disney+, "Somos así" propone una mirada cercana y atípica sobre las vulnerabilidades, contradicciones y búsquedas personales de sus protagonistas, combinando humor, incomodidades cotidianas y vivencias que resuenan tanto en el elenco como en el público.
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