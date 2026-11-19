Tensión en vivo: la violenta agresión de patoteros en José C. Paz a cronistas y camarógrafos
El incidente ocurrió mientras los equipos periodísticos cubrían una denuncia por una estafa escolar en el partido bonaerense de José C. Paz.
Una cobertura periodística en la localidad bonaerense de José C. Paz derivó en momentos de extrema tensión y violencia cuando un grupo de vecinos increpó, amenazó y agredió físicamente a los cronistas y camarógrafos que trabajaban en la vía pública.
El ataque se produjo en el marco de un móvil en vivo para Telefe Noticias (Noticiero de la Gente), mientras se informaba sobre un caso de estafa vinculada a fondos escolares de un curso de estudiantes. Lejos de tratarse de un cruce verbal aislado, la secuencia registrada por las propias cámaras muestra cómo varios jóvenes avanzaron de forma intimidante contra el equipo de prensa. En el inicio del altercado, uno de los sujetos llegó a sustraer la mochila de transmisión satelital (LiveU) del camarógrafo.
"Dale, que tengo una re bronca y me la voy a desquitar con alguno", gritaba el agresor mientras se llevaba el equipamiento, hasta que una mujer intervino y logró que le devolvieran la mochila al equipo técnico.
Empujones, amenazas y provocaciones frente a cámara en José C. Paz
Tras recuperar el equipo, la hostilidad no cesó. Mientras las periodistas intentaban calmar los ánimos y pedir que dejaran de filmar o de confrontar, otros jóvenes del grupo se abalanzaron sobre el camarógrafo con actitud desafiante.
Uno de ellos, vestido con remera bordó, empujó reiteradamente al trabajador de prensa y lo provocó buscando iniciar una pelea a golpes de puño: "¿Qué hacés? ¿Me vas a pegar? Dale, guacho, ¿me vas a pegar?", repetía una y otra vez mientras otros acompañantes se sumaban a los insultos y arrojaban golpes contra la cámara.
La situación obligó a los trabajadores de prensa a retroceder por la calle de tierra para resguardar su integridad física y el equipamiento técnico, mientras los agresores continuaban gritando y amedrentando a distancia.
El trasfondo del conflicto
Desde el lugar de los hechos, la cronista del móvil explicó que la violenta reacción de este grupo de vecinos estuvo motivada por la exposición mediática que tomó la denuncia contra una mujer del barrio, acusada de haberse quedado con el dinero recaudado por los alumnos de un curso.
Según relató la periodista al aire, el mismo individuo que se llevó la mochila manifestó estar enfurecido por la situación que atraviesa su vecina —señalada por la estafa— y descargó su frustración directamente contra los medios de comunicación presentes. "Se la agarró con nosotros, se desquitó con los medios que estábamos trabajando en el lugar; incluso ni siquiera estábamos filmando...", detalló la cronista tras superar el episodio de violencia.
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