La situación obligó a los trabajadores de prensa a retroceder por la calle de tierra para resguardar su integridad física y el equipamiento técnico, mientras los agresores continuaban gritando y amedrentando a distancia.

El trasfondo del conflicto

Desde el lugar de los hechos, la cronista del móvil explicó que la violenta reacción de este grupo de vecinos estuvo motivada por la exposición mediática que tomó la denuncia contra una mujer del barrio, acusada de haberse quedado con el dinero recaudado por los alumnos de un curso.

Según relató la periodista al aire, el mismo individuo que se llevó la mochila manifestó estar enfurecido por la situación que atraviesa su vecina —señalada por la estafa— y descargó su frustración directamente contra los medios de comunicación presentes. "Se la agarró con nosotros, se desquitó con los medios que estábamos trabajando en el lugar; incluso ni siquiera estábamos filmando...", detalló la cronista tras superar el episodio de violencia.