Mia Khalifa explicó por qué mantiene sus críticas contra la Argentina en las redes sociales
La influencer volvió a referirse a los mensajes que publica sobre el seleccionado y aseguró que su postura nació tras un partido del Mundial 2026.
Desde el comienzo del Mundial 2026, Mia Khalifa se convirtió en una de las figuras más comentadas en las redes sociales por sus constantes publicaciones contra la Selección Argentina. La exestrella del cine para adultos utilizó reiteradamente su cuenta de X para expresar su apoyo a los rivales del equipo de Lionel Scaloni y, especialmente durante la final del torneo, dejó en claro su respaldo a España, una actitud que generó miles de reacciones entre usuarios argentinos.
En los últimos días, la influencer volvió a quedar en el centro de la escena luego de responder varios mensajes de seguidores que le preguntaron por el origen de sus críticas. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez decidió explicar públicamente qué, según su versión, motivó el cambio de postura hacia la Selección nacional.
Uno de los intercambios comenzó cuando un usuario recordó que Khalifa llevaba semanas cuestionando tanto a Lionel Messi como al combinado argentino. El mensaje decía: “Mia Khalifa, anti-Messi y anti-Argentina, desde que comenzó la copa nos bardea”. La influencer respondió con otra referencia política y escribió: “No te olvides que soy antisionista también”, acompañado por un emoji gris.
Mia Khalifa habló sobre sus duras críticas a la Argentina
La postura política expresada por Khalifa no resulta nueva. Desde hace tiempo utiliza sus redes sociales para manifestar su apoyo a la causa palestina y cuestionar la política del Estado de Israel, un tema sobre el que suele publicar con frecuencia y que también apareció durante este intercambio con usuarios argentinos.
Sin embargo, la respuesta que más repercusión generó fue la que ofreció a otro seguidor que le recordó que, en una fotografía de perfil, aparecía vistiendo una camiseta del Barcelona, club donde Lionel Messi desarrolló gran parte de su carrera y alcanzó algunos de los mayores logros deportivos de su trayectoria.
Fue entonces cuando Khalifa reveló que, antes del Mundial, incluso simpatizaba con la Selección argentina. “Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron”, escribió en X, en referencia al encuentro disputado durante la Copa del Mundo.
Con ese mensaje, la influencer sostuvo que el punto de quiebre fue el partido entre Argentina y Egipto, un compromiso que terminó con triunfo albiceleste por 3-2 y que estuvo rodeado de cuestionamientos arbitrales por parte del conjunto africano. Tras ese encuentro, Khalifa comenzó una seguidilla de publicaciones en respaldo al seleccionado egipcio y contra el equipo argentino.
En aquel momento, una de sus frases que más repercusión tuvo fue: “Ahora sí que soy una egipcia más”, expresión que marcó el inicio de una serie de comentarios críticos que se prolongó durante todo el campeonato y que incluso continuó después de la final.
En los últimos días también trascendió un análisis que señalaba que este tipo de publicaciones podría responder, además, a una estrategia de posicionamiento digital. Según esa interpretación, los mensajes con una fuerte carga de confrontación generan un nivel de interacción considerablemente superior en redes sociales, aumentando el alcance y la visibilidad de quienes los publican.
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